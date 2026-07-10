Αλίαρτος: Επιστροφή Τσέκου και Σκουρτανιώτη ενίσχυση για την ανδρική ομάδα

Η ομάδα της Αλιάρτου ανακοίνωσε το comeback δύο παικτών που αγωνίστηκαν πέρυσι σε Κάδμο και ΓΣ Ορωπού — κίνηση με άμεσο αντίκτυπο στο ρόστερ και τους στόχους της πόλης.

Δύο επιστροφές που αλλάζουν ισορροπίες στο ροτέισον

Η ποδοσφαιρική/αθλητική κοινότητα της Αλιάρτου ενημερώθηκε για δύο προσθήκες με τοπική βαρύτητα: ο Διονύσης Τσέκος και ο Μιχάλης Σκουρτανιώτης επιστρέφουν στην ανδρική ομάδα του τόπου. Πρόκειται για κινήσεις που ανακοινώθηκαν επίσημα από την ομάδα και αφορούν παίκτες οι οποίοι αγωνίζονταν την περασμένη σεζόν σε άλλους συλλόγους.

Συγκεκριμένα, ο Διονύσης Τσέκος την περυσινή χρονιά φόρεσε τη φανέλα του Κάδμου, αγωνιζόμενος στη National League 2. Ο Μιχάλης Σκουρτανιώτης είχε την προηγούμενη σεζόν συμμετοχή με τον ΓΣ Ορωπού στην Γ' ΕΣΚΑ. Οι μεταγραφές χαρακτηρίζονται από την τοπική διοίκηση ως «επιστροφές στην οικογένεια» και αναμένεται να ενισχύσουν την ομάδα σε βάθος έδρας και εμπειρίας.

«Ο Διονύσης Τσέκος που την περυσινή χρονιά αγωνίσθηκε με τα χρώματα του Κάδμου και στην National League 2 έρχεται και πάλι στην οικογένειά μας να στηρίξει και να βοηθήσει τα μέγιστα την ανδρική μας ομάδα στους νέους της στόχους! Καλώς μας ήρθες πίσω “Νιόνιο” μας! Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε το comeback στην ομάδα των ανδρών μας του Μιχάλη Σκουρτανιώτη. Ο Μιχάλης αγωνίσθηκε την περυσινή αθλητική χρονιά στον ΓΣ Ορωπού στην Γ’ΕΣΚΑ και φέτος έρχεται με περισσότερες εμπειρίες και μαχητικότητα να επανδρώσει την ομάδα μας! Μιχάλη σε καλωσορίζουμε και πάλι και σου ευχόμαστε υγεία και μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς και απρόοπτα».

Για τους κατοίκους της Αλιάρτου και τους φιλάθλους, οι δύο μεταγραφές έχουν πρακτική σημασία: προσθέτουν στο ρόστερ παίκτες με διαφορετική αγωνιστική εμπειρία και αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα των προπονήσεων, την επιλογή της ενδεκάδας και την τακτική προσέγγιση στα επόμενα παιχνίδια.

Παίκτης: Διονύσης Τσέκος — προηγούμενη ομάδα: Κάδμος (National League 2).

— προηγούμενη ομάδα: Κάδμος (National League 2). Παίκτης: Μιχάλης Σκουρτανιώτης — προηγούμενη ομάδα: ΓΣ Ορωπού (Γ' ΕΣΚΑ).

— προηγούμενη ομάδα: ΓΣ Ορωπού (Γ' ΕΣΚΑ). Χαρακτηρισμός από ανακοίνωση: come back στην «οικογένεια» της ομάδας.

Σε επίπεδο τοπικής οργάνωσης, οι επιστροφές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν και την προσέλευση στο γήπεδο: η παρουσία παικτών με τοπική καταγωγή ή με προηγούμενες συμμετοχές σε ανώτερες κατηγορίες λειτουργεί συνήθως ως πόλος έλξης για το κοινό. Επιπλέον, η ενίσχυση του ρόστερ μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στον τεχνικό επιτελείο όσον αφορά την τακτική και τους στόχους της σεζόν.

Παίκτης Προηγούμενη ομάδα Κατηγορία Διονύσης Τσέκος Κάδμος National League 2 Μιχάλης Σκουρτανιώτης ΓΣ Ορωπού Γ' ΕΣΚΑ

Η τοπική διοίκηση της ομάδας ευχήθηκε στους παίκτες υγεία και μια σεζόν «χωρίς τραυματισμούς και απρόοπτα», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η επιτυχία της κίνησης θα κριθεί στο γήπεδο και στις πρώτες αγωνιστικές εμφανίσεις, όπου θα φανεί η ομοιογένεια και η απόδοση στο πλαίσιο της ομάδας.

Οι κάτοικοι της Αλίαρτου και οι φίλαθλοι αναμένεται να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των προπονήσεων και τις πρώτες φιλικές αναμετρήσεις ως δείκτη για το πώς οι δύο επιστροφές θα μεταφραστούν σε αγωνιστικό αποτέλεσμα. Οι επόμενες επίσημες ανακοινώσεις του συλλόγου για προπονήσεις και φιλικά θα είναι καθοριστικές για την αποτίμηση της μεταγραφικής αυτής κίνησης.

Σημείωση: Τα στοιχεία και οι φράσεις που παρατίθενται βασίζονται στην επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.