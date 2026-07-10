Αμύνταιο: εκδηλώσεις μνήμης στο Λεχόβο για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα

Ο Δήμος Αμυνταίου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λεχόβου, διοργανώνει την Κυριακή 12 Ιουλίου τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεία λειτουργία και ομιλία με χρονικό των γεγονότων.

Επετειακή εκδήλωση στο Λεχόβο

Την Κυριακή 12 Ιουλίου ο Δήμος Αμυνταίου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Λεχόβου, διοργανώνει τις εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της τοπικής κοινότητας. Η σειρά των εκδηλώσεων έχει επίκεντρο τη θρησκευτική τελετή και την παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου των γεγονότων που σημάδεψαν το χωριό.

Το πρόγραμμα ξεκινάει το πρωί και περιλαμβάνει πράξεις με δημόσιο και τελετουργικό χαρακτήρα που αφορούν κατοίκους και αποδήμους του Λεχόβου, αλλά και όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη. Η διοργάνωση επιβεβαιώνει τη σταθερή επιδίωξη της τοπικής διοίκησης για διατήρηση της κοινοτικής μνήμης και ενημέρωση των νεότερων γενεών.

Οργανωτές: Δήμος Αμυνταίου, Δημοτική Κοινότητα Λεχόβου, Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Λεχόβου.

Ημερομηνία: Κυριακή 12 Ιουλίου.

Κύρια σημεία: θρησκευτική τελετή και ομιλία με χρονικό του Ολοκαυτώματος.

«Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ομιλία με το χρονικό του Ολοκαυτώματος»

Στον τόπο της μνήμης, οι εκδηλώσεις έχουν διπλό ρόλο: τιμούν τα θύματα και προσφέρουν ευκαιρία για δημόσιο διάλογο γύρω από την τοπική ιστορία. Για την κοινωνία του Αμυνταίου, τέτοιες τελετές διατηρούν ενεργή την συλλογική μνήμη και ενισχύουν τον δεσμό μεταξύ των κατοίκων και των μετακινουμένων συγγενών τους που συχνά επιστρέφουν για τις επετείους.

Ώρα Εκδήλωση 09:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Μετά τη λειτουργία Ομιλία με το χρονικό του Ολοκαυτώματος

Η τήρηση του προγράμματος και η συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις έχουν πρακτικές επιπτώσεις: περιορίζεται ο κυκλοφοριακός φόρτος στο χωριό κατά τις ώρες της τελετής, ενώ απαιτείται συντονισμός για τη φιλοξενία επισκεπτών που καταφθάνουν από την ευρύτερη περιοχή. Η δημοτική αρχή και οι τοπικοί φορείς αναλαμβάνουν παραδοσιακά τη διοργάνωση και την ενημέρωση του κοινού για τις λεπτομέρειες.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις προσφέρει την ευκαιρία προβληματισμού για το παρελθόν και ενίσχυσης των κοινοτικών δεσμών στο παρόν. Η διεξαγωγή της επετειακής τελετής επιβεβαιώνει τη θέση του Λεχόβου στον τοπικό ιστορικό χάρτη και υπενθυμίζει την ανάγκη διατήρησης της μνήμης ως στοιχείο κοινωνικής συνοχής.