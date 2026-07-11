Επιχείρηση ανάσχεσης και απομάκρυνσης: το F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας σώζεται μετά την προσγείωση στη Ζάκυνθο

Το μαχητικό προσγειώθηκε με την κοιλιά της ατράκτου στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, εκδηλώθηκε φωτιά αλλά ο χειρισμός του πιλότου και η συντονισμένη παρέμβαση των υπηρεσιών απέτρεψαν την ολική καταστροφή. Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε έπειτα από επιχείρηση περίπου 4,5 ωρών.

Στιγμές κρίσης, ελεγχόμενη διαχείριση

Μια εκπαιδευτική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας μετατράπηκε σε επεισόδιο υψηλού ρίσκου όταν το F-16 Viper παρουσίασε σοβαρή βλάβη εντός σχηματισμού και ο πιλότος κλήθηκε να λάβει άμεσα αποφάσεις. Κατευθυνόμενο προς το πλησιέστερο διαθέσιμο αεροδρόμιο, το μαχητικό προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου χωρίς να κατέβουν οι τροχοί, πραγματοποιώντας τελικώς προσγείωση με την κοιλιά της ατράκτου.

Αμέσως μετά την επαφή με τον διάδρομο εκδηλώθηκε πυρκαγιά και το αεροσκάφος τυλίχθηκε σε φλόγες και καπνό. Ο χειρισμός του πιλότου —που αποχώρησε εγκαίρως από το αεροσκάφος— και η άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης του αεροδρομίου ήταν αποφασιστικοί παράγοντες ώστε το περιστατικό να μην εξελιχθεί σε συνολική απώλεια του αεροσκάφους.

Συντονισμένη απομάκρυνση και έλεγχος κινδύνων

Η επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε περίπου 4,5 ώρες. Στην προσπάθεια συνέδραμαν η Fraport, η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Σύμφωνα με την καταγραφή των ενεργειών:

έφτασε ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας με πλοίο επιβατικής γραμμής περίπου στις 19:30,

υπολείμματα υδραζίνης αντιμετωπίστηκαν από εξειδικευμένο όχημα και προσωπικό με ειδικές στολές,

το αεροσκάφος ελέγχθηκε και στερεώθηκε με ειδικούς ιμάντες πριν την ανύψωση και φόρτωσή του σε φορτηγό μεγάλης χωρητικότητας.

Χρονολόγηση Ενέργεια Μεσημέρι (ημέρα προσγείωσης) Αναγκαστική προσγείωση και πυρκαγιά ≈19:30 Άφιξη ειδικού κλιμακίου Π.Α. με πλοίο 22:02–λίγο πριν 23:00 Ανύψωση και φόρτωση στο φορτηγό Νύχτα – πρώτες πρωινές ώρες Καθαρισμός διαδρόμου και επαναλειτουργία του αεροδρομίου

Σημασία για τη Ζάκυνθο και το αεροδρόμιο

Το περιστατικό είχε άμεσα λειτουργικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις για το νησί. Η παρουσία υδραζίνης —καυσίμου με τοξικές ιδιότητες— προκάλεσε την ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης πριν την απομάκρυνση, ενώ ο καθαρισμός του διαδρόμου ήταν απαραίτητος για την άμεση επαναφορά των πτήσεων. Η Fraport προχώρησε σε καθαρισμό ώστε οι πτήσεις να επανέλθουν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η εικόνα ενός μαχητικού να προσγειώνεται με την κοιλιά της ατράκτου και να τυλίγεται στις φλόγες προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Η έκβαση όμως, με εκτιμήσεις ότι το αεροσκάφος σώζεται, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού και της ετοιμότητας των τοπικών υπηρεσιών.

Για τους κατοίκους και τους επιβάτες, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι χάρη στον συλλογικό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων αποφεύχθηκαν δυσμενέστερες συνέπειες και το αεροδρόμιο επανήλθε σε λειτουργία με σχετική ταχύτητα.

Τι μένει να παρακολουθήσουμε: επίσημες ανακοινώσεις για την ακριβή έκταση των ζημιών του αεροσκάφους και το πόρισμα για την αιτία της βλάβης.

επίσημες ανακοινώσεις για την ακριβή έκταση των ζημιών του αεροσκάφους και το πόρισμα για την αιτία της βλάβης. Για τους ταξιδιώτες: η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε σταδιακά και οι πτήσεις επανήλθαν από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες, που θα καθορίσουν τελικώς την κατάσταση του F-16 και τα συμπεράσματα για τα αίτια της βλάβης.