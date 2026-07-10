Επιχειρησιακή προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: ο πιλότος και η 335 Μοίρα σε πρώτο πλάνο

Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από βλάβη στον κινητήρα. Ο διοικητής της 335 Μοίρας, Γιώργος Χατζόπουλος, προσέφερε ελεγχόμενη προσγείωση και απομακρύνθηκε από το φλεγόμενο αεροσκάφος με τη συνδρομή της πυροσβεστικής.

Στιγμιότυπο έκτακτης προσγείωσης στο νησί

Ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από βλάβη στον κινητήρα. Πιλότος ήταν ο Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας, ο οποίος κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος με ελεγχόμενο τρόπο παρά τα προβλήματα που ανέκυψαν.

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν από το περιστατικό απεικονίζεται ο πιλότος να απομακρύνεται με τη βοήθεια στελέχους της πυροσβεστικής του αεροδρομίου, ενώ πίσω τους φαίνεται το αεροσκάφος εν δυνάμει να φλέγεται. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς των εμπλεκομένων στο αρχικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας»

Στις σχετικές αναφορές που συνόδευσαν το περιστατικό επισημάνθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας, με έμφαση στην ικανότητα των πιλότων και των εδαφικών δυνάμεων υποστήριξης να διαχειριστούν έκτακτες καταστάσεις. Η 335 Μοίρα, γνωστή με την παραλλαγή «Τίγρης», είναι η παλαιότερη μοίρα της Π.Α. και τα τελευταία χρόνια επιχειρεί με σύγχρονα F-16 Block 52 Advanced.

Τοπικές επιπτώσεις και διαδικασίες

Το περιστατικό ενεργοποίησε διαδικασίες του αεροδρομίου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του νησιού. Για τους κατοίκους και τους χρήστες της περιοχής σημειώνονται τα εξής πρακτικά σημεία:

Εργασίες του αεροδρομίου: πιθανές προσωρινές ρυθμίσεις στην κίνηση των πτήσεων έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι καθαρισμοί του διαδρόμου.

πιθανές προσωρινές ρυθμίσεις στην κίνηση των πτήσεων έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι καθαρισμοί του διαδρόμου. Επιφυλακή υπηρεσιών: αυξημένη ετοιμότητα πυροσβεστικής και αεροπορικών συνεργείων για ελέγχους τεχνικών ζητημάτων.

αυξημένη ετοιμότητα πυροσβεστικής και αεροπορικών συνεργείων για ελέγχους τεχνικών ζητημάτων. Ενημέρωση κοινού: οι αρμόδιες αρχές θα εκδώσουν συμπληρωματικές ανακοινώσεις αν προκύψουν νέα στοιχεία για την κατάσταση του αεροσκάφους ή τη διαχείριση του περιστατικού.

Η παρουσία μαχητικού και οι ενέργειες προσγείωσης σε κατοικημένη νησιωτική περιοχή δημιουργούν ερωτήματα για τον συντονισμό πολιτικών και στρατιωτικών φορέων όσον αφορά την κυκλοφορία, την ασφάλεια και την ενημέρωση των κατοίκων. Σημαντικό ρόλο σε τέτοια περιστατικά έχει η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των τεχνικών συνεργείων του αεροδρομίου, που περιορίζουν τον κίνδυνο για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις.

Στοιχεία του περιστατικού σε σύνοψη

Στοιχείο Πληροφορία Πιλότος Γεώργιος Χατζόπουλος Μοίρα 335 Μοίρα («Τίγρης») Αεροσκάφος F-16 Τοποθεσία Αεροδρόμιο Ζακύνθου Αιτία Βλάβη στον κινητήρα (αναφέρεται)

Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα συνεχίσουν τις έρευνες και τους τεχνικούς ελέγχους για να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια της βλάβης. Για τους κατοίκους του νησιού, η κύρια ανησυχία είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων και η διατήρηση του αεροδρομίου σε λειτουργική κατάσταση, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό κόμβο για την πρόσβαση στη Ζάκυνθο, ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο.

Θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς όταν ολοκληρωθεί η προανάκριση και οι τεχνικοί έλεγχοι. Τοπικά μέσα και υπηρεσίες παραμένουν σε επαγρύπνιση για νέα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση των εμπλεκομένων και την τυχόν επίπτωση στην αεροναυτιλία του νησιού.