Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη απειλεί τα νησιά — κρίση υποδομών και έλλειψη νερού

Έκθεση για την άναρχη τουριστική ανάπτυξη περιγράφει υπερκορεσμό σε Σαντορίνη, Μύκονο και Ρόδο, ενώ το υπουργείο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε νησιά με προβλήματα ύδατος και υποδομών.

Σοβαρές επιπτώσεις στις υποδομές και στο περιβάλλον των νησιών

Η εικόνα που περιγράφεται στην πρόσφατη δημοσιογραφική καταγραφή δείχνει μια αδιάλειπτη και άναρχη ανάπτυξη στα πιο δημοφιλή ελληνικά νησιά, με συνέπειες που πλέον μεταφράζονται σε υπερκορεσμό, έντονη πίεση στις υποδομές και ελλείψεις σε βασικούς πόρους, κυρίως στο νερό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η προσπάθεια προσέλκυσης υψηλού εισοδήματος τουριστών έχει ενισχύσει την κατασκευή πολυτελών εγκαταστάσεων και ιδιωτικών βιλών, ενώ παράλληλα καταγγέλλονται παραβιάσεις ή παρακάμψεις των νόμων που ρυθμίζουν τη δόμηση. Η άνοδος των εσόδων από τον τουρισμό φαίνεται ότι υπερβαίνει την πολιτική βούληση για περιορισμούς, με αποτέλεσμα να αλλάζει ριζικά το τοπίο πολλών νησιών.

"Ξεχάστε την ιδέα ότι μπορούν να σωθούν η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Ρόδος. Έχουν πλέον υπερκορεστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν υπάρχει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση."

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε νησιά όπου τα προβλήματα έγιναν κρίσιμα: Τήνος, Αλόννησος και Κάρπαθος. Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι επιφανειακοί ταμιευτήρες της Νάξου έχουν στερέψει, ένδειξη της άμεσης υδατικής κρίσης που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά.

Πίεση υποδομών: Με περισσότερους επισκέπτες αυξάνεται η ζήτηση για αποχέτευση, οδικό δίκτυο, διαχείριση απορριμμάτων και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Με περισσότερους επισκέπτες αυξάνεται η ζήτηση για αποχέτευση, οδικό δίκτυο, διαχείριση απορριμμάτων και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έλλειψη νερού: Ξεπερνιούνται τα δυνατά αποθέματα και οι τοπικοί ταμιευτήρες έχουν εξαντληθεί σε περιοχές.

Ξεπερνιούνται τα δυνατά αποθέματα και οι τοπικοί ταμιευτήρες έχουν εξαντληθεί σε περιοχές. Αλλοίωση τοπικού χαρακτήρα: Η μέριμνα προς πολυτελείς εγκαταστάσεις αλλάζει την ταυτότητα των νησιών, με κίνδυνο τη δημιουργία ομοιογενοποιημένων τουριστικών προορισμών.

Για τους κατοίκους της Θήρας (Σαντορίνης) και των γύρω νησιών οι επιπτώσεις είναι πρακτικές και καθημερινές: αυξημένη ζήτηση σε υπηρεσίες, πιέσεις στην παροχή νερού και δυσκολία στη διατήρηση ταυτότητας και ποιότητας ζωής. Παρότι το ρεπορτάζ τονίζει ότι ορισμένοι δήμοι καλωσόριζαν τους επισκέπτες κατά την πανδημία, η επανεμφάνιση του μαζικού τουρισμού αποκάλυψε προβλήματα που πλέον φαίνεται δύσκολο να ελεγχθούν.

Νησί Κύριο πρόβλημα Τήνος Κηρυχθείσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αλόννησος Κηρυχθείσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κάρπαθος Κηρυχθείσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νάξος Στερεμένοι επιφανειακοί ταμιευτήρες

Το ρεπορτάζ προειδοποιεί ότι η εξέλιξη είναι πιθανόν μη αναστρέψιμη για τα πιο δημοφιλή νησιά — με αναφορές που τοποθετούν την Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Ρόδο σε καθεστώς ήδη υπερκορεσμού. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η ζήτηση για «εναλλακτικούς προορισμούς» οδηγεί σε ανάλογες πιέσεις και σε νησιά όπως η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, που πλέον αντιγράφουν στοιχεία των πλέον αναπτυγμένων τουριστικών κέντρων.

Για την τοπική κοινωνία, τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν: ποιοι θεσμικοί έλεγχοι θα εφαρμοστούν, πώς θα εξασφαλιστεί επάρκεια νερού και ποιότητα υποδομών, και ποια στρατηγική ανάπτυξης υπηρετεί μακροπρόθεσμα των κατοίκων και το περιβάλλον. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν οι πηγές ανησυχίας θα μετατραπούν σε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής ή αν ο οικονομικός δεσμός με τον τουρισμό θα υπερισχύσει των περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του νησιού καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και τις πρωτοβουλίες διαχείρισης υδάτινων πόρων και υποδομών, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν μπροστά τους την πρόκληση να συνδυάσουν την ανάγκη για έσοδα με την προφύλαξη της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής.