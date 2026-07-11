Άνοδος τιμών κατά 14% στην Καβάλα· μειώνονται όμως οι πωλήσεις κατοικιών

Αντίθετη πορεία στην αγορά κατοικίας της Καβάλας: η μέση τιμή πώλησης αυξήθηκε σημαντικά το 2026, ενώ ο αριθμός των μεταβιβάσεων υποχώρησε το πρώτο εξάμηνο.

Ραγδαία αύξηση τιμών και επιβράδυνση συναλλαγών στην Π.Ε. Καβάλας

Η τοπική αγορά ακινήτων εμφανίζει δύο αντιθετικές τάσεις: σημαντική άνοδο στις ζητούμενες και πραγματικές τιμές πώλησης, αλλά ταυτόχρονα περιορισμό των ολοκληρωμένων μεταβιβάσεων. Σύμφωνα με την πρόσφατη επεξεργασία στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων της ΑΑΔΕ και της πλατφόρμας Indomio, η Καβάλα καταγράφει αξιοσημείωτη αύξηση της μέσης τιμής πώλησης και μικρή αλλά ορατή πτώση στις υπογραφές συμβολαίων το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή πώλησης στην Π.Ε. Καβάλας τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στα 2.025 ευρώ/τ.μ., έναντι 1.774 ευρώ/τ.μ. το 2025 — αύξηση περίπου 14%. Παρά την άνοδο αυτή, ο αριθμός κατοικιών που τελικά άλλαξαν χέρια στο πρώτο εξάμηνο μειώθηκε σε 230 από 258 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, δηλαδή πτώση 10,9%.

Αύξηση τιμών : ισχυρή και γρήγορη άνοδος της μέσης τιμής πώλησης σε σχέση με το 2025.

: ισχυρή και γρήγορη άνοδος της μέσης τιμής πώλησης σε σχέση με το 2025. Μείωση πωλήσεων : λιγότερα ολοκληρωμένα συμβόλαια, ένδειξη ψυχολογικής ή χρηματοδοτικής κόπωσης της ζήτησης.

: λιγότερα ολοκληρωμένα συμβόλαια, ένδειξη ψυχολογικής ή χρηματοδοτικής κόπωσης της ζήτησης. Πρακτική συνέπεια: πιθανή επιβράδυνση των μεσιτικών συναλλαγών και μεγαλύτερη διάρκεια εκκρεμών αγγελιών.

Αναλυτικά στοιχεία για την περιοχή και ορισμένες παραπλήσιες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην Καβάλα. Στον Έβρο, για παράδειγμα, οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 10% και οι πωλήσεις κατέγραψαν «βουτιά» σχεδόν 32%, ενώ η Θάσος παρουσίασε εξαιρετικά μεγάλη μείωση στις μεταβιβάσεις.

Περιφέρεια/Π.Ε. Μέση τιμή (€/τ.μ.) Μεταβολή τιμής Πωλήσεις 1ο εξάμηνο Μεταβολή πωλήσεων Π.Ε. Καβάλας 2.025 +14% 230 -10,9% Π.Ε. Έβρος 1.748 +10% 47 -31,9% Θάσος — +8% 4 -81,8%

Τα στοιχεία του Μητρώου της ΑΑΔΕ θεωρούνται αξιόπιστα καθώς αποτυπώνουν πραγματικές ολοκληρωμένες συναλλαγές (συμβόλαια) και όχι απλώς αγγελίες. Αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό τις αποκλίσεις που παρατηρούνται όταν συγκρίνονται αναλύσεις βάσει αγγελτιών με αυτές που βασίζονται στις μεταβιβάσεις.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Καβάλας οι συνέπειες είναι πρακτικές: όσοι σχεδιάζουν να πουλήσουν πιθανόν να επωφελούνται από υψηλότερες τιμές, αλλά όσοι επιδιώκουν αγορά αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος και πιθανή δυσκολία στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι εν εξελίξει επενδύσεις στην αγορά κατοικίας και οι σχεδιασμοί νέων έργων κατοικιών θα χρειαστεί να επανεκτιμηθούν, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή εξασθένηση της ζήτησης.

Σε τοπικό επίπεδο, μεσίτες, τράπεζες και επενδυτές θα παρακολουθούν τα επόμενα τρίμηνα για να διαπιστώσουν εάν η άνοδος των τιμών θα ισορροπήσει με την επανεμφάνιση της ζήτησης ή αν η πτώση των πωλήσεων θα δημιουργήσει διόρθωση στις τιμές. Μέχρι τότε, οι αγοραπωλησίες στην Καβάλα φαίνεται να εισέρχονται σε φάση συγκράτησης, παρά την ανοδική πορεία των τιμών.