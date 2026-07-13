Απαίτηση της United σε επιβάτη να αλλάξει μπλούζα με αντιπολεμικό μήνυμα προκάλεσε καταγγελία

Επιβάτης με παλαιστινιακή καταγωγή κατήγγειλε ότι της αεροπορικής του ζητήθηκε να αλλάξει μπλούζα με το σύνθημα «Ο βομβαρδισμός παιδιών δεν είναι αυτοάμυνα» προτού επιτρέψουν την επιβίβασή του. Υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών και εξετάζει νομικές επιλογές.

Ένας επιβάτης των United Airlines, ο οποίος κατοικεί στο Νιου Τζέρσεϊ και έχει παλαιστινιακή καταγωγή, καταγγέλλει ότι στις 4 Ιουνίου του ζητήθηκε να αποχωρήσει από πτήση από Ατλάντα προς Νιούαρκ ή να αλλάξει μπλούζα επειδή το μήνυμα που φορούσε κρίθηκε προσβλητικό από μέλος του πληρώματος. Το ρούχο έφερε το σύνθημα «Ο βομβαρδισμός παιδιών δεν είναι αυτοάμυνα».

Τα γεγονότα και η αντίδραση

Σύμφωνα με την καταγγελία του επιβάτη, λίγο μετά την επιβίβαση τον πλησίασε επόπτης της γραμμής και του μετέφερε ότι η αεροσυνοδός θεωρούσε την μπλούζα ως προσβλητική. Η εντολή που του δόθηκε ήταν σαφής: να αλλάξει ή να μην ταξιδέψει με εκείνη την πτήση. Τελικά ο επιβάτης επέλεξε να αλλάξει μπλούζα ώστε να μην χάσει το ταξίδι, δηλώνοντας ωστόσο ότι δεν έλαβε συγκεκριμένη εξήγηση για ποιο στοιχείο του μηνύματος κρίθηκε προσβλητικό.

«Ή αλλάζεις μπλούζα ή δεν ταξιδεύεις με αυτή την πτήση»

Η United Airlines περιορίστηκε να αναφέρει ότι ο επιβάτης ταξίδεψε κανονικά αφού άλλαξε ρούχο. Η εταιρική πολιτική μεταφοράς που επικαλείται προβλέπει την αρνηση επιβίβασης σε επιβάτες που φορούν ρούχα τα οποία χαρακτηρίζονται «άσεμνα, χυδαία ή προσβλητικά», χωρίς να διευκρινίζεται ποιο συγκεκριμένο κριτήριο εφαρμόστηκε στην προκείμενη περίπτωση.

Νομικά βήματα και διεκδικήσεις

Ο επιβάτης έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ (U.S. Department of Transportation) και δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με δικηγόρους για τις επόμενες κινήσεις του. Στην καταγγελία αναφέρει ότι το μήνυμα της μπλούζας έχει για εκείνον προσωπική σημασία, αλλά το αντιλαμβάνεται ως καθολικό και μη κομματικό ή εθνικό σύνθημα υπέρ της προστασίας των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις.

Ημερομηνία περιστατικού: 4 Ιουνίου (πτήση Ατλάντα → Νιούαρκ).

4 Ιουνίου (πτήση Ατλάντα → Νιούαρκ). Μήνυμα μπλούζας: «Ο βομβαρδισμός παιδιών δεν είναι αυτοάμυνα».

«Ο βομβαρδισμός παιδιών δεν είναι αυτοάμυνα». Απόκριση αεροπορικής: Επέτρεψαν την πτήση μετά την αλλαγή της μπλούζας· επικαλέστηκαν πολιτική για «κατάλληλο ντύσιμο».

Συζήτηση και επιπτώσεις

Η υπόθεση αναδεικνύει τρία διακριτά ζητήματα: την ελευθερία της έκφρασης σε ιδιωτικούς χώρους και μέσα μεταφοράς, τα κριτήρια που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες για τον «προσβλητικό» χαρακτήρα ενδυμάτων και τις διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Ο ίδιος ο καταγγέλλων επισημαίνει ότι το μήνυμά του είναι ηθικής φύσης — κατά των βομβαρδισμών παιδιών — και όχι κριτήριο εθνικής ή κομματικής ταυτότητας.

Στιγμή Γεγονός 4 Ιουνίου Ενόχληση από μέλος του πληρώματος και αίτημα αλλαγής μπλούζας ή αποβίβασης. Μετά την πτήση Υποβολή καταγγελίας στο Υπ. Μεταφορών των ΗΠΑ και επικοινωνία με δικηγόρους.

Η υπόθεση ενδέχεται να ενεργοποιήσει ευρύτερη δημόσια συζήτηση για το πώς εταιρικές πολιτικές ισορροπούν μεταξύ ασφάλειας, άνεσης επιβατών και δικαιωμάτων έκφρασης. Η εξέλιξη της καταγγελίας στο Υπουργείο Μεταφορών θα κριθεί χρήσιμη για να προσφέρει διευκρινίσεις ως προς το πότε και με ποια κριτήρια μια έκφραση θεωρείται «προσβλητική» σε δεοντολογικά και νομικά πλαίσια των αερομεταφορών.

Ο επιβάτης έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη χρήση του συγκεκριμένου μηνύματος, παρά το περιστατικό.