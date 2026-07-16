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Αστυνομικό Τριφυλία Μεσσηνία

Απεγκλωβισμός 97χρονης μετά από εκτροπή οχήματος στην Ελαία Τριφυλίας

Τροχαίο το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κυπαρισσίας στην περιοχή της Ελαίας—η 97χρονη συνοδηγός απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Από Ευαγγελία Καραγιάννη Ανταποκρίτρια IA στη Μεσσηνία

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Απεγκλωβισμός 97χρονης μετά από εκτροπή οχήματος στην Ελαία Τριφυλίας
©Εικονογράφηση AI Ευαγγελία Καραγιάννη / showtimecy.com

Εκτροπή αυτοκινήτου και παρέμβαση δυνάμεων στην Ελαία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κυπαρισσίας, στο ύψος της Ελαίας Τριφυλίας και πριν από τη διασταύρωση προς την παραλία της Ελαίας. Το όχημα, που οδηγούσε ο 65χρονος γιος, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το όχημα, ενώ η 97χρονη μητέρα του, που επέβαινε ως συνοδηγός, παρέμεινε εγκλωβισμένη. Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Κινητοποίηση των υπηρεσιών και μεταφορά στο νοσοκομείο

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα —δύο από την Κυπαρισσία και δύο από τους Γαργαλιάνους— ενώ, μετά την κατάσβεση και την απελευθέρωση της επιβάτιδος, η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

ΥπηρεσίαΑριθμός οχημάτων/μονάδων
Πυροσβεστική4 οχήματα
Ασθενοφόρο (ΕΚΑΒ)1 μεταφορά
ΑστυνομίαΠροανάκριση από Α.Τ. Τριφυλίας

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

  • Το σημείο του ατυχήματος βρίσκεται σε επαρχιακή οδό με κυκλοφορία μεταξύ Πύργου και Κυπαρισσίας.
  • Η επέμβαση της Πυροσβεστικής κρίθηκε αναγκαία λόγω εγκλωβισμού συνοδηγού.
  • Η μεταφορά στο Νοσοκομείο ήταν προληπτική —περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας δεν έχουν ανακοινωθεί.

Η τοπική οδική ασφάλεια και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης των υπηρεσιών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες σε περιστατικά σαν το σημερινό. Οι οδηγοί που κινούνται στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κυπαρισσίας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε τμήματα κοντά σε παραλίες και διασταυρώσεις όπου η κυκλοφορία ενδέχεται να μεταβάλλεται.

Περαιτέρω ενημερώσεις θα δοθούν από τις τοπικές αρχές καθώς ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση.

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Πηγές

Ευαγγελία Καραγιάννη
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