Θάνατος τουρίστριας σε πισίνα στο Πεταλίδι: προσαγωγή υπευθύνου και αναζητείται ναυαγοσώστης

Μία 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο υπεύθυνος της μονάδας συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο ναυαγοσώστης του συγκροτήματος διότι φέρεται να υπηρετούσε σε άλλη πισίνα αναζητείται από τις αρχές. Σε εξέλιξη η προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Συμπύκνωση των γεγονότων

Μία 48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της μέσα στην πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στο Πεταλίδι το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε στον πυθμένα της πισίνας από άλλους λουόμενους και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε την παθούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αμέσως ξεκίνησε προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος. Στο πλαίσιο αυτής, συνελήφθη ο υπεύθυνος της ξενοδοχειακής μονάδας, ηλικίας 64 ετών, ο οποίος βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τον ναυαγοσώστη του συγκροτήματος, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο τελευταίος δεν βρισκόταν στην πισίνα όπου εντοπίστηκε η 48χρονη αλλά πιθανόν εκτελούσε καθήκοντα σε άλλη πισίνα του καταλύματος. Η αναζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τι ερευνά η αστυνομία

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι η ακριβής χρονική ακολουθία των γεγονότων, η παρουσία ή απουσία προσωπικού ασφαλείας στην πληγείσα πισίνα, καθώς και τυχόν στοιχειοθέτηση ευθυνών για παραλείψεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Θύμα: 48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία.

48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία. Τοποθεσία: πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι, Μεσσηνία.

πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι, Μεσσηνία. Δράσεις αρχών: σύλληψη υπεύθυνου (64 ετών) και αναζήτηση ναυαγοσώστη.

Παρακάτω παρατίθεται ένας συνοπτικός πίνακας με τα γνωστά μέχρι σήμερα στοιχεία:

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία θύματος 48 ετών Τοποθεσία συμβάντος Πεταλίδι, πισίνα ξενοδοχείου Δράση αρχών Σύλληψη 64χρονου υπευθύνου, αναζητείται ναυαγοσώστης Υγειονομική αντιμετώπιση Μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, ακολούθησε διαπίστωση θανάτου

Σημασία για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στο τουριστικό προσωπικό της περιοχής, καθώς θέτει ερωτήματα για τα μέτρα ασφάλειας σε πολυπισινικά συγκροτήματα και τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών. Η παρουσία επαρκούς εκπαιδευμένου προσωπικού και η σαφής διαχωριστική επιτήρηση μεταξύ των δεξαμενών αποτελούν στοιχεία με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των επισκεπτών.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, το γεγονός υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης και τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών λειτουργίας σε χώρους αναψυχής. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν αν υπήρξε παράλειψη υποχρεώσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διοικητικές ή ποινικές συνέπειες για τους εμπλεκομένους.

Στη φάση αυτή απομένει η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και η εξέλιξη της αστυνομικής προανάκρισης, που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος και θα καθορίσουν τον τρόπο που θα κινηθεί η δικαιοσύνη και οι εποπτικές αρχές για την ασφάλεια των πισινών στην περιοχή.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των ιδιοκτητών και του προσωπικού των καταλυμάτων, ενώ για οποιοδήποτε κρίσιμο περιστατικό οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής παραμένουν στη διάθεση του κοινού.