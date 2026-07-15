Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας λανσάρει νέα ιστοσελίδα με υπηρεσίες για το κοινό

Ανανεωμένη ηλεκτρονική παρουσία της Ι. Μητροπόλεως στη διεύθυνση https://mmess.gr/ με πληροφορίες, επικοινωνία και πρόσβαση σε υπηρεσίες για γάμους και βαπτίσεις.

Νέα διαδικτυακή πύλη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mmess.gr/. Η παρέμβαση στο ψηφιακό προφίλ της Μητρόπολης στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής, προσφέροντας οργανωμένη παρουσίαση των δομών και των υπηρεσιών της.

Στην κεντρική σελίδα εμφανίζονται το αρχικό μενού με τις κύριες ενότητες, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, καθώς και το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Επίσης προσφέρονται άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες επικοινωνίας και χρήσιμοι σύνδεσμοι.

«Ευχόμαστε καλή πλοήγηση, χρήσιμη ενημέρωση, ώστε οι παραπάνω ψηφιακές δυνατότητες να αποβούν χρήσιμο εργαλείο για το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως»

Η ολοκλήρωση της νέας πλατφόρμας οφείλεται στην επιμέλεια και συνεργασία στελεχών της Μητρόπολης και εξωτερικών συνεργατών. Συγκεκριμένα, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Πρωτοσυγκέλλου Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, η επιμέλεια των κειμένων από τον Καθηγητή και Μεταδιδακτικό Ερευνητή κ. Ιωάννη Μπουγά και η τεχνική υλοποίηση από τους κ.κ. Αναστάσιο Στέλλα, Στέλιο Μπούγαλη – Κωνσταντίνο και την Εταιρεία Πληροφορικής BS Consultants. Η συνεργασία αυτή συνδύασε θεματολογική αρτιότητα με τεχνική υποδομή.

Για τους κατοίκους της Μεσσηνίας, η νέα ιστοσελίδα προσφέρει πρακτικά οφέλη, μεταξύ άλλων:

Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Μητρόπολης.

Διευκολύνσεις στις διαδικασίες για γάμους και βαπτίσεις , όπως δηλώνεται στην αρχική σελίδα.

και , όπως δηλώνεται στην αρχική σελίδα. Ενημέρωση για εκδηλώσεις και ανακοινώσεις σε κεντρική προβολή.

Η δομή της νέας πλατφόρμας περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες χρηστών — από επίσημες ανακοινώσεις μέχρι πληροφορίες διοίκησης και επικοινωνίας.

Κύριες Ενότητες Περιεχόμενο Μητροπολίτης Μήνυμα, βιογραφικό, δραστηριότητες Μητρόπολη / Διοίκηση Δομές, υπηρεσίες, επικοινωνία Νέα - Ειδήσεις Ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, ενημερώσεις Επικοινωνία Στοιχεία επικοινωνίας και χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η επιλογή φωτογραφιών με ιστορικό και σύγχρονο χαρακτήρα —όπως η αρχική εικόνα που αντιπαραβάλλει το παλιό Επισκοπείο με τη σημερινή όψη— ενισχύει την τοπική ταυτότητα της ψηφιακής παρουσίας. Η προβολή των υπηρεσιών σε κεντρικό σημείο της αρχικής σελίδας αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών για τους πολίτες που χρειάζονται πρακτική ενημέρωση ή διεκπεραίωση θεμάτων.

Η νέα ιστοσελίδα λειτουργεί πλέον ως κεντρικός κόμβος επικοινωνίας της Μητρόπολης με την τοπική κοινωνία και αποτελεί εργαλείο τόσο για ιδιώτες όσο και για φορείς που συνεργάζονται με την Εκκλησία στην περιοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα ώστε να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις τρέχουσες δραστηριότητες.