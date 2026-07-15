Μεσσήνη: Η παράσταση του «Ορφέα και Ευρυδίκης» αναζωπύρωσε τον αρχαιολογικό χώρο

Η Καμεράτα και το Μέγαρο Μουσικής παρουσίασαν τον «Ορφέα και Ευρυδίκη» στην Αρχαία Μεσσήνη, προσφέροντας μια μουσική βραδιά που αναδεικνύει τη σχέση αρχαιολογικού χώρου και ζωντανής τέχνης.

Μουσική βραδιά σε ένα αρχαίο σκηνικό

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επέστρεψε φέτος στην Αρχαία Μεσσήνη με μία όπερα σε συναυλιακή μορφή, δίνοντας νέα ζωή στον αρχαιολογικό χώρο και προσελκύοντας ντόπιο και ξένο κοινό. Η παράσταση, υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, εστίασε στον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης του Κ.Β. Γκλουκ, σε μία επιλογή που κέρδισε τοπικό ενδιαφέρον και σχολιασμό.

Η παρουσίαση είχε ως κύριους σολίστ την Τερέσα Ιερβολίνο στον ρόλο του Ορφέα, τη Μαρία Κοσοβίτσα ως Ευρυδίκη και τη Μαριλένα Στριφτόμπολα στον ρόλο του Έρωτα. Την χορωδία συνόδευσε η Χορωδία Δωματίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

«μια όπερα που δίνει μεγάλη έμφαση στη δύναμη της μουσικής από τη μια ... και της αγάπης από την άλλη»

Η επιλογή του έργου απέδωσε στην ιδανική τοποθεσία: η αρχαία σκηνή της Μεσσήνης ενίσχυσε την αίσθηση του μύθου και προσέφερε ένα μοναδικό ακουστικό και οπτικό περιβάλλον. Η ερμηνεία της Καμεράτας, με την καθοδήγηση του μαέστρου, προσέφερε σαφή έμφαση στην ηχητική διάσταση της όπερας, στοιχείο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια παράσταση όπου η μουσική είναι πρωταγωνιστής.

Τοποθεσία: Αρχαία Μεσσήνη

Αρχαία Μεσσήνη Ορχήστρα: Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Πέτρου

Η διασύνδεση ενός σύγχρονου μουσικού φορέα με έναν αρχαιολογικό χώρο είναι πρακτική που ανανεώνει την επισκεψιμότητα και την πολιτιστική ζωή της περιοχής. Για την Μεσσήνη, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις: αύξηση των επισκέψεων στο μνημείο, επιμήκυνση της σεζόν για τοπικές επιχειρήσεις και ενίσχυση του πολιτιστικού προφίλ της περιοχής.

Ρόλος Ερμηνεύτρια / Ερμηνευτής Ορφέας Τερέσα Ιερβολίνο Ευρυδίκη Μαρία Κοσοβίτσα Έρωτας Μαριλένα Στριφτόμπολα

Η συνέχιση τέτοιων δράσεων στο μνημείο θέτει ζητήματα υποδομών και οργάνωσης: η τοπική διοίκηση και οι υπεύθυνοι του αρχαιολογικού χώρου θα κληθούν να διαχειριστούν την αυξημένη κίνηση, την πρόσβαση, την ασφάλεια και την προστασία του μνημείου κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Παράλληλα, ανοίγει πεδίο συνεργασίας μεταξύ φορέων πολιτισμού και επιχειρηματιών της περιοχής για την αξιοποίηση του όγκου επισκεπτών.

Η επιστροφή μιας μεγάλης μουσικής σκηνής στην Αρχαία Μεσσήνη επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του τόπου να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου πολιτιστικά γεγονότα. Για τους κατοίκους, σημαίνει πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης και προβολή της Μεσσηνίας ως προορισμού που συνδυάζει αρχαιολογικό πλούτο και ζωντανή τέχνη.