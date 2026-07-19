Σύλληψη προέδρου κοινότητας, αδελφού και πυροσβέστη για σειρά εμπρησμών στη Μεταμόρφωση

Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ένας πυροσβέστης, προσήχθησαν μετά από πολύμηνη έρευνα για τουλάχιστον επτά πυρκαγιές στην περιοχή κατά την περίοδο 2024-2025.

Νέα στοιχεία και συλλήψεις στην υπόθεση εμπρησμών στη Μεταμόρφωση

Τρεις συλλήψεις έγιναν στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων για σειρά εμπρησμών που εκδηλώθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με την προανάκριση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν τον νυν πρόεδρο της κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, επικεντρώθηκε σε περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2024 και 2025. Οι αρχές συγκέντρωσαν εκτενές αποδεικτικό υλικό: μαρτυρικές καταθέσεις, ιστορικό περιστατικών, πληροφοριακό υλικό καθώς και δεδομένα προερχόμενα από ειδικές ανακριτικές πράξεις και την άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον επτά πυρκαγιές στην περιοχή.

πυρκαγιές στην περιοχή. Εξετάζεται η σύνδεσή τους με τρεις δασικές και τέσσερις αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Αναζητούνται ενδείξεις για επιπλέον αδικήματα όπως κλοπές, φθορές, απειλές και εκβιασμοί.

Στοιχεία των αρχών αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες φέρονται να ζητούσαν χρήματα από κατοίκους της περιοχής και ότι, όταν οι κάτοικοι δεν ενέδιδαν, ακολουθούσαν εμπρησμοί σε γεωργικές εκτάσεις. Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι η δράση των εμπλεκομένων πιθανώς εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον μίας δεκαετίας, κάτι που συνεχίζει να διερευνάται.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συλληφθέντων 3 Αναφερόμενες πυρκαγιές 7 (2024–2025) Τύπος περιστατικών 3 δασικές, 4 αγροτοδασικές

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από τη δικαστική αρχή και εκτελέστηκαν με συνδρομή της Αστυνομίας και ομάδων της Πυροσβεστικής. Οι τρεις άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν συνδέονται με πρόσθετα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή.

Η υπόθεση έχει σημαντικές τοπικές προεκτάσεις: η εμπλοκή τοπικού αιρετού και επαγγελματία πυροσβέστη προκαλεί ερωτήματα για την εμπιστοσύνη σε θεσμούς και την προστασία της αγροτικής παραγωγής και του δασικού πλούτου. Οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης και των όμορων κοινοτήτων παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά την αποκατάσταση ζημιών και την πρόληψη μελλοντικών κινδύνων.

Πρακτικά, οι πολίτες της περιοχής καλούνται να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις Αρχές: να αναφέρουν ύποπτες κινήσεις, να τηρούν τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των υπηρεσιών Ασφαλείας και Πυροσβεστικής. Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης θα ρίξει φως στο εύρος των πράξεων και στις πιθανές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους και τοπικές κοινωνίες.