Πρόταση για το πρώτο «Αστροχωριό» στην Ελλάδα στους Κάτω Αμπελοκήπους της Μεσσηνίας

Σχέδιο για τη δημιουργία του πρώτου επίσημου αστροχωριού στην Ελλάδα κατατέθηκε στην Περιφέρεια και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος, αξιοποιώντας την εξαιρετική ποιότητα νυχτερινού ουρανού της περιοχής και την εμπειρία του Πάρκου Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας.

Πρωτοβουλία για αστροτουρισμό και προστασία του νυχτερινού τοπίου

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανακήρυξη και ανάπτυξη ενός επίσημου Αστροχωριού στην περιοχή των Κάτω Αμπελοκήπων κατατέθηκε πρόσφατα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Η πρωτοβουλία συνενώνει φορείς της Μεσσηνίας με στόχο να αξιοποιήσει την ποιότητα του νυχτερινού ουρανού ως πόρο για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και θεματικό τουρισμό.

Στην πρόταση συμμετέχουν το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, ο Αστρονομικός Όμιλος Καλαμάτας και το Κέντρο Μελέτης Λαογραφίας Καλλιθέας. Το σχέδιο στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και παραδείγματα, όπως περιοχές στην Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία και τις διεθνώς αναγνωρισμένες ζώνες σκοτεινού ουρανού στην Πορτογαλία και στη Σκωτία.

Κεντρικό επιχείρημα της πρότασης είναι η καταγεγραμμένη ποιότητα του ουρανού στην περιοχή: σύμφωνα με διεθνείς χάρτες φωτορύπανσης και επιτόπιες μετρήσεις, ο δείκτης Sky Quality Meter (SQM) στην τοποθεσία του Πάρκου Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας φτάνει το 21,79, επίπεδο που την κατατάσσει ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ελλάδα για οργανωμένες αστροπαρατηρήσεις.

Η περιοχή ήδη φιλοξενεί δράσεις παρατήρησης και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η πρόταση αναδεικνύει το αστροτουριστικό προϊόν ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης.

Στόχος είναι η προστασία του νυχτερινού τοπίου και η προσέλκυση επισκεπτών με σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι μετρήσεις που επισυνάπτονται στην πρόταση δείχνουν σταθερότητα στην ποιότητα του σκοτεινού ουρανού της Μεσσηνίας σε σύγκριση με άλλους γνωστούς προορισμούς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μεταβολή του δείκτη στο τοπικό πάρκο είναι μικρότερη σε σχέση με σημεία όπως το Καταφύγιο Astro Field στον Πάρνωνα.

Τοποθεσία SQM (έτη έναρξης) SQM (πρόσφατο) Μεταβολή Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας 21,81 21,79 -0,02 Καταφύγιο Astro Field, Πάρνωνας 21,89 21,80 -0,09

Η πρόταση προτείνει επίσης την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν ήδη καθιερωθεί στους Κάτω Αμπελοκήπους, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου θεματικού προορισμού αστροτουρισμού που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον και θα δημιουργεί εισόδημα για την τοπική κοινωνία.

Αν γίνει δεκτό και οργανωθεί σωστά, το εγχείρημα μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη: ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω επισκεπτών, ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία και ομάδες, καθώς και προστασία του νυχτερινού ουρανού από ανεξέλεγκτη φωτεινή ρύπανση. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στη χωρική και περιβαλλοντική διαχείριση.