Καθυστερήσεις στο δρόμο Καλαμάτα–Πύλος: επιβάρυνση έως 79,3 εκατ.€ για το Δημόσιο

Η έγκριση αποζημίωσης έως <strong>79,3 εκατ.€</strong> προς τον ιδιώτη φορέα σύμπραξης για τον οδικό άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη προκαλεί ανησυχία στη Μεσσηνία, καθώς το ποσό ισοδυναμεί με περίπου <strong>25,5%</strong> του συνολικού προϋπολογισμού και συνδέεται με καθυστερήσεις παράδοσης χώρων και απαλλοτριώσεων.

Σοβαρό δημοσιονομικό βάρος για έργο που διασχίζει την Πύλο

Η απόφαση για την έγκριση αποζημίωσης έως 79,3 εκατ. ευρώ προς τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης του οδικού άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη έχει θέσει σε εγρήγορση τις τοπικές αρχές και πολιτικές παρατάξεις της Μεσσηνίας. Το έργο, συνολικού μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, είχε συμβασιοποιηθεί τον Απρίλιο του 2023 και ο προϋπολογισμός που έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών ανέρχεται σε 311,23 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος», η αποζημίωση αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 25,5% του συνολικού προϋπολογισμού, ποσοστό που προκαλεί δυσφορία δεδομένων των οικονομικών δεσμεύσεων του Δημοσίου προς άλλες κρίσιμες τοπικές ανάγκες.

«Το ποσό αφορά πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν από την παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά 450 ημέρες. Το ίδιο το Υπουργείο έχει αναγνωρίσει ότι για τη συγκεκριμένη παράταση δεν υπήρχε υπαιτιότητα του αναδόχου και ότι αυτή συνδέεται με την καθυστερημένη παράδοση των αναγκαίων χώρων για την εκτέλεση του έργου.»

Η παράταξη είχε επισημάνει το πρόβλημα ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, προειδοποιώντας ότι οι καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις και η μη έγκαιρη παράδοση χώρων θα μεταφράζονταν όχι μόνο σε καθυστέρηση ολοκλήρωσης αλλά και σε σημαντικές αποζημιώσεις εις βάρος του Δημοσίου.

Παράταση χρονοδιαγράμματος: 450 ημέρες

Μέγιστη εγκεκριμένη αποζημίωση: 79,3 εκατ.€

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 311,23 εκατ.€

Η τοπική ανησυχία εντείνεται επειδή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι καθυστερήσεις έχουν ήδη προκαλέσει την ανάκληση χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, ανακλήθηκε η ένταξη έργου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για νοσοκομεία και επίσης η ένταξη του έργου «Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης» αφαιρέθηκε κατά την αναθεώρηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Το τοπικό κόστος και οι επιπτώσεις

Για τους κατοίκους της Πύλου και των γύρω περιοχών οι οικονομικές συνέπειες είναι διπλές: από τη μία, καθυστερεί η ολοκλήρωση ενός σημαντικού οδικού άξονα που θα βελτίωνε τη διασύνδεση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας· από την άλλη, το Δημόσιο επιβαρύνεται με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να καλύψουν άλλες τοπικές ανάγκες.

Η αφαίρεση πόρων από προγράμματα υποδομών και υγείας σημαίνει πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα: καθυστερήσεις σε έργα άρδευσης και σε εξοπλισμό υγείας επηρεάζουν αγροτικές παραγωγές και τη λειτουργία των τοπικών δομών περίθαλψης.

Στοιχείο Ποσό / Διάρκεια Μήκος άξονα ≈49 χλμ Συνολικός προϋπολογισμός 311,23 εκατ.€ Έγκριση αποζημίωσης έως 79,3 εκατ.€ Παράταση χρονοδιαγράμματος 450 ημέρες

Τα ερωτήματα που τίθενται προς την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι σαφή: ποιος φέρει την ευθύνη για την καθυστέρηση των απαλλοτριώσεων και την παράδοση των χώρων, και πώς θα αποδοθούν οι επιβαρύνσεις ώστε να μην επιβαρυνθεί επιπλέον ο τοπικός φορολογούμενος; Επιπλέον, ζητείται σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν νέες υπέρογκες απαιτήσεις από τον ανάδοχο.

Η εξέλιξη του ζητήματος έχει άμεσο ενδιαφέρον για την Πύλο, τόσο λόγω της φυσικής διέλευσης του άξονα από την περιοχή, όσο και λόγω των επιπτώσεων που οι δημοσιονομικές επιλογές θα έχουν σε άλλες τοπικές επενδύσεις και υπηρεσίες.