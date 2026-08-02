Συνελήφθη 46χρονος στην Πύλο-Νέστορα για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας εντόπισαν φυτεία και κατέσχεσαν 14 φυτά, 336 γραμμάρια κάνναβης, ναρκωτικά δισκία και κινητό. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές και συνεχίζεται η προανάκριση.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν το απόγευμα της 31ης Ιουλίου 2025 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε τοπική κοινότητα του δήμου Πύλου-Νέστορος. Η προανάκριση αφορά καλλιέργεια και περαιτέρω διακίνηση φυτών κάνναβης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η σύλληψη έλαβε χώρα μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών. Ο συλληφθείς φέρεται να διατηρούσε καλλιέργεια και να επεξεργαζόταν τις συγκομιδές για διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή.

Κατασχεθέντα στοιχεία

Κατά την έρευνα σε οικία, αγρόκτημα και αποθήκη εντός του αγροτεμαχίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

14 φυτά κάνναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρο

φυτά κάνναβης, ύψους έως περίπου Ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 336 γραμμαρίων

2 ναρκωτικά δισκία

ναρκωτικά δισκία 1 κινητό τηλέφωνο

Είδος Ποσότητα Φυτά κάνναβης 14 (έως 1,5 μ.) Κάνναβη (συγκομισμένη) 336 γρ. Ναρκωτικά δισκία 2 Κινητό τηλέφωνο 1

Ο δράστης θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία

Η επιχείρηση καταδεικνύει τη συνέχιση των στοχευμένων ελέγχων στην περιφέρεια Μεσσηνίας για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας και διάθεσης ναρκωτικών. Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιες επιχειρήσεις έχουν άμεση σημασία όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη της τοπικής παραβατικότητας. Παράλληλα, η έρευνα αναμένεται να δείξει εάν υπήρχαν δίκτυα διακίνησης που ξεπερνούν την τοπική εμβέλεια.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για παρόμοιες δραστηριότητες καλούνται να επικοινωνούν με τις αστυνομικές αρχές, ενισχύοντας τη συνεργασία για την αποτροπή παράνομων ενεργειών στην περιοχή.