Κυπαρισσία: πρόταση 1,2 εκατ. ευρώ για βελτίωση της 9ης εθνικής στο τμήμα προς Φαρακλάδα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προωθεί πρόταση χρηματοδότησης 1,2 εκατ. ευρώ στο ΠΠΑ 2026-2030 για εργασίες σε τρία κρίσιμα σημεία της 9ης εθνικής οδού, στο τμήμα Κυπαρισσία–κόμβος Φαρακλάδας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διευθέτηση των προβλημάτων απορροής ομβρίων.

Προγραμματισμένες παρεμβάσεις στη 9η εθνική κοντά στην Κυπαρισσία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε, μετά από ομόφωνη έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής, πρόταση χρηματοδότησης ύψους 1.200.000 ευρώ για την υλοποίηση παρεμβάσεων στη 9η εθνική οδό Πύργου–Μεθώνης, στο τμήμα Κυπαρισσία–κόμβος Φαρακλάδας. Η πρόταση προβλέπεται να ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 2026-2030, στον άξονα προτεραιότητας «Οδική Ασφάλεια».

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα πλέον επικίνδυνα σημεία της διαδρομής, όπου έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα και προβλήματα απορροής ομβρίων που επιδεινώνουν την επικινδυνότητα, ειδικά σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

«Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου και λειτουργικότερου οδικού περιβάλλοντος, που θα συμβάλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.»

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, περιλαμβάνει τις εξής κύριες κατηγορίες εργασιών:

εκτεταμένη ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα σε σημεία με σοβαρές φθορές,

αποκατάσταση καθιζήσεων στο σώμα του οδοστρώματος και έργα αντιστήριξης όπου απαιτείται,

κατασκευή νέων τεχνικών για τη συλλογή και την αποχέτευση των ομβρίων.

Οι εργασίες έχουν χωριστεί σε τρία βασικά σημεία κατά μήκος του τμήματος. Στην πρώτη θέση προβλέπεται η αποκατάσταση κάθετου δημοτικού δρόμου που έχει υποστεί σημαντικές διαβρώσεις από πλημμύρες: θα κατασκευαστεί νέα στρώση σκυροδέματος, θα εγκατασταθούν σύγχρονα έργα συλλογής και απορροής ομβρίων με ασφαλή διοχέτευσή τους σε παρακείμενο φυσικό υδατόρεμα και στη συνέχεια θα αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα με νέες ασφαλτικές στρώσεις.

Στη δεύτερη θέση θα αντιμετωπιστεί η σοβαρή καθίζηση που έχει παρουσιαστεί στο σώμα του οδοστρώματος. Η τεχνική έκθεση επισημαίνει την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα σταθεροποιήσουν τη χειμαρρώδη συμπεριφορά των εδαφικών στρώσεων και θα αποτρέψουν επαναλαμβανόμενες βλάβες. Στην τρίτη θέση προβλέπονται επιπλέον έργα αντιστήριξης και συμπληρωματικά τεχνικά έργα για την αποτελεσματική απορροή των όμβριων.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η παρέμβαση στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση του οδοστρώματος αλλά και στη μακροχρόνια αντιμετώπιση των προβλημάτων απορροής που προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αν εγκριθεί η χρηματοδότηση από το ΠΠΑ 2026-2030, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα επιλεγμένα κρίσιμα σημεία για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα κυκλοφορίας και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Στοιχείο Περιγραφή Προϋπολογισμός 1.200.000 ευρώ Τμήμα Κυπαρισσία – κόμβος Φαρακλάδας (9η εθνική) Άξονας Οδική Ασφάλεια (ΠΠΑ Πελοποννήσου 2026-2030) Κύριες εργασίες ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα, αποκατάσταση καθιζήσεων, έργα απορροής ομβρίων

Για τους κατοίκους της Κυπαρισσίας η πρόταση σηματοδοτεί προσπάθεια συστηματικής αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων στο οδικό δίκτυο που επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση και την ασφάλεια. Η πορεία της χρηματοδότησης μέσω του ΠΠΑ και ο χρονοδιαγράμματος υλοποίησης θα κρίνουν το πότε και με τι τρόπο θα εκτελεστούν τα έργα, στοιχεία που αναμένονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.