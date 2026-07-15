Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα στο Πεταλίδι — σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας

Μία 48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Διακομίστηκε στην Καλαμάτα όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου συνελήφθη και διενεργείται προανάκριση από το Α.Τ. Μεσσήνης.

Τραγωδία σε ξενοδοχείο του Πεταλιδίου

Μία 48χρονη γυναίκα από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή στον πυθμένα της πισίνας ξενοδοχειακής μονάδας στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσήνης. Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, άλλοι λουόμενοι βρήκαν την άτυχη γυναίκα και κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Επίσης, αναφέρεται ότι ο ναυαγοσώστης εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλη πισίνα και αυτήν τη στιγμή αναζητείται από τις αρχές. Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στο συμβάν.

Ηλικία θύματος: 48 ετών (από τη Γαλλία)

48 ετών (από τη Γαλλία) Τοποθεσία: πισίνα ξενοδοχείου, Πεταλίδι, Δήμος Μεσσήνης

πισίνα ξενοδοχείου, Πεταλίδι, Δήμος Μεσσήνης Προσαγωγές/συλλήψεις: 64χρονος υπεύθυνος ξενοδοχείου (κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια)

64χρονος υπεύθυνος ξενοδοχείου (κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια) Έρευνα: σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης

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Οι τοπικές Αρχές έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να ανακοινώσουν μόνο τα βασικά γεγονότα. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη ιατρικά πορίσματα ή επίσημες αναφορές που να διευκρινίζουν εάν πρόκειται για πνιγμό, καρδιακό επεισόδιο ή άλλη αιτία. Η εισαγγελική εντολή για διενέργεια προανάκρισης αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και στη συγκέντρωση μαρτυρίας από παρόντες λουόμενους και προσωπικό.

Το περιστατικό εγείρει θέματα για τη λειτουργία των μέτρων ασφαλείας σε τουριστικές εγκαταστάσεις και για την επάρκεια επιτήρησης των πισινών σε ώρες αιχμής. Η τοπική κοινωνία και οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου αναμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας ώστε να καθοριστούν τυχόν ευθύνες και βελτιώσεις στη λειτουργία των χώρων.

Περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν από τις αρμόδιες αρχές όταν ολοκληρωθεί η προανάκριση και εκδοθούν επίσημα πορίσματα.