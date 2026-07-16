Μεσσήνη: Η όπερα «Ορφέας και Ευρυδίκη» συνέδεσε ξανά το αρχαίο τοπίο με τη μουσική

Η παράσταση της Καμεράτα στην Αρχαία Μεσσήνη για τρίτη χρονιά τόνισε τον δεσμό του χώρου με την υψηλή μουσική, προσελκύοντας θεατές και αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας και προβολής του αρχαιολογικού πάρκου.

Μουσική και αρχαιότητα σε διάλογο στην Αρχαία Μεσσήνη

Η σκηνική παρουσίαση της όπερας «Ορφέας και Ευρυδίκη» επέστρεψε το Σάββατο στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Αρχαίας Μεσσήνης, επιβεβαιώνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την επιλογή του χώρου από την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Η βραδιά προσέλκυσε θεατές που κατέφθασαν νωρίς για να βρουν θέση και να παρακολουθήσουν μια παραγωγή που αξιοποιεί το ιδιαίτερο φυσικό και μνημειακό περιβάλλον της αρχαίας πόλης.

Το αρχαιολογικό πάρκο, που σήμερα εκτείνεται σε πάνω από 400 στρέμματα, περιλαμβάνει αναστηλωμένα μνημεία, πλήθος κινητών ευρημάτων και διαμορφωμένες διαδρομές περιήγησης. Η επιστροφή της παραγωγής στο χώρο αναδεικνύει τόσο τη δυνατότητα πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός αρχαιολογικών χώρων όσο και την ανάγκη για σωστή διαχείριση του επισκεπτικού φόρτου και της φροντίδας των μνημείων.

Η βραδιά είχε ισχυρό σκηνικό στοιχείο την ατμόσφαιρα του ηλιοβασιλέματος, με το φως να «βάφει» τη στοά της κρήνης της Αρσινόης και το κοίλο του αρχαίου θεάτρου. Πολλοί θεατές προτίμησαν να παρακολουθήσουν την παράσταση από το γκαζόν ψηλότερα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το πανοραμικό θέαμα της αρχαίας πόλης που απλώνεται μπροστά στο θέατρο.

«Πέρυσι ανεβάσαμε τη ‘Νόρμα’ εμπνευσμένοι από τη Μαρία Κάλλας και τον τόπο καταγωγής της. Φέτος, όμως, ήταν ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος που μας οδήγησε στην επιλογή αυτής της όπερας», δήλωσε ο Γιώργος Πέτρου πριν την έναρξη.

Στον ρόλο του Ορφέα ξεχώρισε η σολίστ Τερέζα Ερβολίνο, που ερμήνευσε το κομμάτι με ένταση και μουσικότητα. Η παραγωγή, όπως καταγράφηκε, φαίνεται να δεσμεύεται με τον τόπο: η επιλογή του έργου σχεδιάστηκε με τρόπο που συνδιαλέγεται με το αρχαίο θέατρο και τις ιδιαιτερότητες του χώρου.

Η επαναλαμβανόμενη παρουσία τέτοιων παραγωγών στην Αρχαία Μεσσήνη έχει πολλαπλές συνέπειες για την τοπική κοινότητα: ενισχύει την πολιτιστική προβολή της περιοχής, προσελκύει επισκέπτες και προσφέρει οικονομική κίνηση σε επιχειρήσεις της Μεσσηνίας, αλλά ταυτόχρονα θέτει ζητήματα διαχείρισης του χώρου, πρόσβασης και διατήρησης των μνημείων. Η σχέση ανάμεσα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Αρχαία Μεσσήνη αποτυπώνει μια συστηματική συνεργασία που μπορεί να λειτουργήσει ως μοντέλο για μελλοντικές εκδηλώσεις.

Προσωπικότητες: Γιώργος Πέτρου (διεύθυνση), Τερέζα Ερβολίνο (Ορφέας).

Γιώργος Πέτρου (διεύθυνση), Τερέζα Ερβολίνο (Ορφέας). Χώρος: Αρχαιολογικό Πάρκο Αρχαίας Μεσσήνης, πάνω από 400 στρέμματα .

Αρχαιολογικό Πάρκο Αρχαίας Μεσσήνης, πάνω από . Σημασία: Σύνδεση τοπικού πολιτιστικού αποθέματος με υψηλού επιπέδου μουσικές παραγωγές.

Στοιχείο Πληροφορία Παραγωγή «Ορφέας και Ευρυδίκη» Συντελεστές Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Γ. Πέτρου Χώρος Αρχαιολογικό Πάρκο Αρχαίας Μεσσήνης (>400 στρ.)

Για τους κατοίκους της Μεσσήνης και της ευρύτερης Μεσσηνίας, η διοργάνωση υπενθυμίζει την αξία της αειφορικής ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου: απαιτείται συντονισμός ανάμεσα σε φορείς πολιτισμού, αρχαιολογικές υπηρεσίες και τοπικούς φορείς ώστε οι εκδηλώσεις να συνυπάρχουν με την προστασία των μνημείων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.