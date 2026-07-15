Συνελήφθησαν τρεις σε επιχείρηση για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων — Επιστράφηκαν 16.120€

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα, κατηγορούμενοι ότι παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι της ΔΕΗ απέσπασαν από ηλικιωμένο σακούλα με 16.120€ και κοσμήματα. Σημαντικά στοιχεία βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο όχημα και αγρόκτημα όπου κρύφτηκαν οι δράστες.

Συνελήφθησαν οι δράστες μετά από καταδίωξη και έρευνες

Τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων πολιτών, συνελήφθησαν στην περιοχή της Πάτρας έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα μέλη της ομάδας προσποιούνταν τηλεφωνικά υπαλλήλους της ΔΕΗ και με το πρόσχημα του κινδύνου προκλήσεως πυρκαγιάς εξαιτίας ηλεκτρικής βλάβης έπειθαν ευπαθείς πολίτες να παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η μέθοδος απέφερε στις δράσεις τους χρηματική λεία: το απόγευμα της Δευτέρας ένας ηλικιωμένος πείστηκε να βάλει έξω από το διαμέρισμά του μια σακούλα με το περιεχόμενο των οποίων ανήλθε σε 16.120 ευρώ μαζί με κοσμήματα.

Περιγραφή της αιφνιδιαστικής κινητοποίησης

Μετά την καταγγελία, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε το όχημα των δραστών. Ο οδηγός, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, καταφέρνοντας αρχικά να διαφύγει. Ακολούθησε συντονισμένη έρευνα με τη συμμετοχή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους κρυμμένους σε αγρόκτημα με πυκνή βλάστηση στην περιοχή του Σουλίου Πατρών, όπου και τους ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Στο εγκαταλελειμμένο όχημα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση καθώς και το δελτίο ταυτότητας τέταρτου συνεργού.

Επιπτώσεις και συμβουλές για τους κατοίκους

Η υπόθεση αναδεικνύει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν ηλικιωμένοι από ομοειδείς μεθόδους: η χρήση τηλεφωνικής πίεσης με ισχυρισμούς για τεχνικά προβλήματα ή καταστάσεις κινδύνου αποσκοπεί στην πρόκληση πανικού και στην άμεση παράδοση τιμαλφών. Για την προστασία των ευπαθών ομάδων σκόπιμο είναι:

Να μην παραδίδουν χρήματα ή κοσμήματα σε τρίτους χωρίς επαλήθευση ταυτότητας.

Να επικοινωνούν απευθείας με την υπηρεσία που επικαλείται ο καλών (π.χ. ΔΕΗ) στον επίσημο αριθμό τηλεφώνου.

Να ενημερώνουν συγγενικά πρόσωπα ή γείτονες πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Να καταγγέλλουν άμεσα περιστατικά στην τηλεφωνική γραμμή της Αστυνομίας.

Η ταχεία επέμβαση της ΕΛΑΣ οδήγησε στην ανάκτηση των χρημάτων και στην επιστροφή τους στον θύμα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου συνεργού που εμφανίστηκε στο όχημα με έγγραφα ταυτοποίησης.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συλληφθέντων 3 Κατασχεθείσα λεία 16.120€ και κοσμήματα Περιοχή σύλληψης Σούλι Πατρών (αγρόκτημα με πυκνή βλάστηση)

Οι τοπικές κοινωνίες της Πελοποννήσου, και ειδικά οι ευάλωτες ομάδες, πρέπει να διατηρήσουν αυξημένη επαγρύπνηση απέναντι σε παρόμοιες τακτικές. Η εξιχνίαση της υπόθεσης από τις αρχές αποτελεί σημαντικό μήνυμα για την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων επιχειρήσεων, αλλά η πρόληψη και η ενημέρωση παραμένουν καθοριστικές για την αποτροπή νέων περιστατικών.