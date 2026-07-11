Καλαμάτα: τετραπλή ενίσχυση και 18 αποχωρήσεις στη «Μαύρη Θύελλα»

Η ομάδα της Καλαμάτας ανακοίνωσε τέσσερις νέες μεταγραφές —Ροντρίγκες, Πινιέιρο, Ντιαρά, Φρίμπονγκ— ενώ γνωστοποίησε 18 αποχωρήσεις, ενόψει της επιστροφής στη Stoiximan Super League.

Καλαμάτα ενισχύει ρόστερ και επιλογές ενόψει Super League

Η Καλαμάτα προχωρά σε σημαντική ανασύνταξη του αγωνιστικού της δυναμικού με την ανακοίνωση τεσσάρων μεταγραφών και παράλληλα δηλώνει 18 αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Οι κινήσεις αφορούν τόσο την αμυντική γραμμή όσο και τον άξονα του κέντρου, με στόχο την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν στη Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου Ροντρίγκες (28 ετών, δεξιοπόδαρος στόπερ), ο οποίος έρχεται με εμπειρία από Βραζιλία και ΗΠΑ, με περισσότερες από 230 εμφανίσεις σε υψηλό επίπεδο και δύο τίτλους με την Γκρέμιο. Η παρουσία του προορίζεται για να δώσει δύναμη στις μονομαχίες της άμυνας και συμβολή στο παιχνίδι από πίσω.

Στον χώρο του κέντρου εντάσσονται ο Αργεντινός Γκονσάλο Πινιέιρο (25 ετών), αποκτηθείς ως δανεικός από την Εστουδιάντες για μία σεζόν με οψιόν αγοράς, καθώς και ο Σενεγαλέζος Τζιμπρίλ Ντιαρά (22 ετών). Ο Πινιέιρο διαθέτει εμπειρίες σε Copa Libertadores και έχει κατακτήσει το Κύπελλο Αργεντινής με την Εστουδιάντες, ενώ ο Ντιαρά προέρχεται από την Académie Génération Foot και έχει αγωνιστεί σε επίπεδο Βελγίου (Σερένγκ) με 49 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ. Ο Ντιαρά έχει επίσης διεθνείς παραστάσεις με την Εθνική της Σενεγάλης και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής U20 το 2023.

Η τέταρτη προσθήκη είναι ο Γκανέζος Γιουτζίν Φρίμπονγκ (23 ετών), αριστεροπόδαρος μέσος, ο οποίος πρόσφατα αποδεσμεύτηκε από την Πονφεραντίνα και φέρνει εμπειρία από το ισπανικό πρωτάθλημα. Οι τέσσερις αυτές μεταγραφές χαρακτηρίζονται από την ομάδα ως πρόσθετα «εργαλεία» για τον προπονητή, ενισχύοντας τις επιλογές στην 11άδα και στον πάγκο.

«προσθέτει ποιότητα, ένταση»

Παράλληλα με τις αφίξεις, η Καλαμάτα ανακοίνωσε 18 αποχωρήσεις. Η διοίκηση δεν δημοσιοποίησε κατάλογο με ονόματα στις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν, ωστόσο η μεγάλη κινητικότητα στο ρόστερ σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη αναδόμηση. Για τον φίλαθλο κόσμο της πόλης, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται νέες προσδοκίες αλλά και αβεβαιότητα για τη χημεία της ομάδας στην έναρξη της σεζόν.

Αμυντική ενίσχυση: Ροντρίγκες — εμπειρία και φυσικά προσόντα στις μονομαχίες.

Ροντρίγκες — εμπειρία και φυσικά προσόντα στις μονομαχίες. Κεντρικός άξονας: Πινιέιρο και Ντιαρά — τεχνική, ένταση και ευρωπαϊκές/διεθνείς παραστάσεις.

Πινιέιρο και Ντιαρά — τεχνική, ένταση και ευρωπαϊκές/διεθνείς παραστάσεις. Εναλλακτικές επιλογές: Φρίμπονγκ — αριστερό πόδι και εμπειρία από Ισπανία.

Το άμεσο στοίχημα για την Καλαμάτα είναι η ταχύτερη δυνατή ενσωμάτωση των νέων παικτών προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή στην ομάδα. Η τοπική οικονομία και η ατμόσφαιρα γύρω από το γήπεδο αναμένεται να επηρεαστούν από την πορεία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία: αύξηση προσέλευσης, ευκαιρίες χορηγιών και γενικότερο ενδιαφέρον για την πόλη συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστική εικόνα που θα παρουσιάσει η «Μαύρη Θύελλα».

Παίκτης Ηλικία Θέση / Βασικά στοιχεία Ροντρίγκες 28 Κεντρικός αμυντικός, >230 εμφανίσεις, 2 τίτλοι με Γκρέμιο Γκονσάλο Πινιέιρο 25 Μέσος, δανεικός από Εστουδιάντες, Κύπελλο Αργεντινής, Copa Libertadores Τζιμπρίλ Ντιαρά 22 Μέσος, Académie Génération Foot, 49 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα, διεθνής με Σενεγάλη Γιουτζίν Φρίμπονγκ 23 Αριστεροπόδαρος μέσος, εμπειρίες από Ισπανία (Πονφεραντίνα)

Η επόμενη περίοδος θα είναι κρίσιμη όσον αφορά τις φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας και το πώς θα αξιοποιηθούν οι νέες προσθήκες από το τεχνικό επιτελείο. Οι φίλαθλοι της Καλαμάτας θα παρακολουθήσουν στενά τις εξελίξεις, περιμένοντας η ομάδα να μετατρέψει τις μεταγραφικές κινήσεις σε απτά αγωνιστικά αποτελέσματα.