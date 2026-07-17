Σε επιφυλακή η Πύλος-Νέστορας μετά την πυρκαγιά στο Βλαχόπουλο

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Εστάλη μήνυμα 112 και στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο για διερεύνηση των αιτιών.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και προειδοποίηση για τους κατοίκους

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πρώτη εικόνα από το συμβάν χρονολογείται περίπου στις 16:30.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις σε εδαφικές και εναέριες δυνάμεις, ενώ στις 16:40 στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγία να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.

Δυνάμεις που επιχειρούν και έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία με ενισχυμένο προσωπικό και μέσα. Στόχος της άμεσης επέμβασης ήταν ο περιορισμός της διάδοσης και η προστασία του οικισμού και του δασικού περιβάλλοντος.

Πόροι Αριθμός Πυροσβέστες 55 Πεζοπόρα τμήματα (9η ΕΜΟΔΕ) 2 ομάδες Πυροσβεστικά οχήματα 17 Εναέρια μέσα 4 αεροσκάφη & 2 ελικόπτερα

Πρόσθετη συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Επισημαίνεται ότι στο συμβάν αναμένεται να μεταβεί το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οδηγίες και τοπικές επιπτώσεις

Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να εφαρμόζουν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις η άμεση ενημέρωση και η τήρηση οδηγιών απομάκρυνσης, όταν ζητηθεί, είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των πολιτών.

Αποφύγετε περιττές μετακινήσεις προς την πληγείσα ζώνη.

Κρατήστε κλειστά παράθυρα και πόρτες αν βρίσκεστε κοντά σε καπνούς.

Ακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας.

«Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.»

Η έναρξη της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση εγείρει ανησυχίες για την ευαισθησία της περιοχής κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων. Το τοπικό δασικό περιβάλλον και οι αγροτικές εκτάσεις μπορούν να υποστούν ζημιές που επηρεάζουν οικονομικά νοικοκυριά και επαγγελματικές δραστηριότητες της περιοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης και την αξιολόγηση της κατάστασης. Η ενημέρωση για τυχόν υποδείξεις εκκένωσης ή νέα στοιχεία για την έκταση της φωτιάς θα γίνεται από επίσημες πηγές.

Για τους κατοίκους της Πύλου-Νέστορος και των όμορων κοινοτήτων, η προσοχή παραμένει αναγκαία μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν αναζωπυρώσεις.

Ευαγγελία Καραγιάννη

Ανταποκρίτρια Show Time CY, Μεσσηνία