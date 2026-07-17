Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Βλαχόπουλο — ισχυρές δυνάμεις επιχείρησαν για την κατάσβεση

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας τέθηκε σε ύφεση μετά την κινητοποίηση δεκάδων πυροσβεστών, εναέριων μέσων και υδροφόρων ΟΤΑ. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για πλήρη κατάσβεση και προανάκριση για τα αίτια.

Τα γεγονότα

Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Βλαχόπουλο της Μεσσηνίας. Στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με αποτέλεσμα η ενεργό πλέον εστία να περιοριστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για την κατάσβεση επιχείρησαν συνολικά 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο συνεισέφεραν και οι υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μέσο / Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 55 Οχήματα 17 Αεροσκάφη 4 Ελικόπτερα 2 Ομάδες πεζοπόρων 2

Μέτρα και προειδοποιήσεις

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εστάλη μήνυμα μέσω υπηρεσίας 112 σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο έως ότου διασφαλιστεί η πλήρης κατάσβεση.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Έρευνα για τα αίτια και τοπικές επιπτώσεις

Στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς. Η έρευνα θα καθορίσει αν πρόκειται για τυχαίο συμβάν ή αν υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, ακόμη και μια σύντομη ενεργός εστία σημαίνει κίνδυνο για υποδομές, καλλιέργειες και δασική βλάστηση. Οι αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη αποφυγής κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη σε περιόδους υψηλής επικινδυνότητας.

Παραμείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε οδηγίες από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

και ακολουθήστε οδηγίες από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Απομακρύνετε εύφλεκτα υλικά από πεζοδρόμια και αυλές όταν υπάρχει συναγερμός.

Ενημερώστε τις αρχές άμεσα για τυχόν νέα εστίες ή καπνούς.

Η τοπική κοινωνία θα παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν εξελίξεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν μέχρι να κριθεί ασφαλής η περιοχή.