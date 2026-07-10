Αρκαλοχώρι: η έρευνα «Helping Homes» φωτίζει τις ανοιχτές πληγές της στέγης

Παρουσιάστηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης τα αποτελέσματα πεδίου του έργου «Helping Homes», με μαρτυρίες κατοίκων και προτάσεις για πιο ανθεκτικές πολιτικές στέγασης μετά τον σεισμό.

Αποτελέσματα έρευνας και τοπικές συνέπειες

Στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου τα ευρήματα πεδίου και οι προτάσεις πολιτικής του έργου «Helping Homes – Βοηθώντας τα σπιτικά να γίνουν ανθεκτικά στην πληττόμενη από τα ακραία κλιματικά φαινόμενα Ελλάδα», που υλοποιεί ο οργανισμός INZEB με συγχρηματοδότηση του European Climate Foundation. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο περιοχές που υπέστησαν σοβαρές καταστροφές: το Αρκαλοχώρι, μετά τον σεισμό του 2021, και περιοχές της Θεσσαλίας μετά τις μεγάλες πλημμύρες.

Στόχος της μελέτης ήταν να καταγραφούν εμπειρίες κατοίκων και να προταθούν μέτρα για πιο αποτελεσματικές πολιτικές προστασίας κατοικιών και τοπικών κοινοτήτων. Οι προτάσεις επιδιώκουν να συνδέσουν την αποκατάσταση με την ενίσχυση ανθεκτικότητας έναντι μελλοντικών κρίσεων.

Μαρτυρίες και βασικά ευρήματα

Οι μαρτυρίες από το Αρκαλοχώρι συγκίνησαν όσους παρακολούθησαν την παρουσίαση. Κάτοικοι περιέγραψαν δυσκολίες που παραμένουν χρόνια μετά τον σεισμό: παραμονή σε προσωρινές κατοικίες και αβεβαιότητα για την επιστροφή στην καθημερινότητα. Η έρευνα δείχνει ότι, ανεξαρτήτως είδους φυσικής καταστροφής, οι πολίτες βιώνουν κοινά συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας και απογοήτευσης· η απώλεια κατοικίας επηρεάζει σε βάθος την ψυχολογία και την καθημερινή λειτουργία των νοικοκυριών.

Μακροχρόνια ψυχολογική επιβάρυνση λόγω απώλειας ή βλάβης κατοικίας.

λόγω απώλειας ή βλάβης κατοικίας. Προβλήματα στέγασης με παρατεταμένη παραμονή σε προσωρινές λύσεις.

με παρατεταμένη παραμονή σε προσωρινές λύσεις. Κοινά συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας και απογοήτευσης σε διαφορετικές καταστροφές.

«Ο φόβος και η απογοήτευση είναι κοινά σε όλες τις καταστροφές», ανέφερε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης Γιάννης Αναστασάκης, επισημαίνοντας την ανάγκη ανάλυσης του τι λειτούργησε και τι όχι.

Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειακός Σύμβουλος τόνισε την καθοριστική σημασία της εμπειρίας των τελευταίων ετών για το σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και αποκατάστασης. Υπογράμμισε επίσης ότι, ενώ η Πολιτεία ξεκινά δυναμικά σε κρίσεις, στη συνέχεια δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες των πολιτών — ένα στοιχείο που επιστρέφει πολλές φορές και στις αφηγήσεις των πληγέντων.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου τα ευρήματα της έρευνας δεν είναι απλώς στατιστικά· αποτυπώνουν τις καθημερινές δυσκολίες που σχετίζονται με τη στέγαση, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Η παρουσίαση στην Περιφέρεια Κρήτης έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη να μεταφραστούν τα συμπεράσματα σε συγκεκριμένες πολιτικές: γρήγορη και σταθερή αποκατάσταση κατοικιών, βελτιωμένοι μηχανισμοί στήριξης σε μετασεισμική φάση και μέτρα που αυξάνουν την ανθεκτικότητα των οικισμών.

Πτυχή Συμπέρασμα Ψυχολογική επίδραση Μακροχρόνια φόρτιση λόγω απώλειας κατοικίας Στέγαση Παραμονή σε προσωρινές λύσεις πολλών ετών Δημόσια αντίδραση Αρχική ταχύτητα αλλά μετά καθυστερήσεις στην κάλυψη αναγκών

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς καλούνται να αξιοποιήσουν τις προτάσεις της έρευνας ώστε, όταν δεν υπάρχει ενεργή κρίση, να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πολιτικές που θα βελτιώσουν την ετοιμότητα και την ταχύτητα αποκατάστασης. Η εμπειρία του Αρκαλοχωρίου μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για μελλοντικές παρεμβάσεις που θα μειώσουν τον ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος των καταστροφών.