Άρτα: 1,67 εκατ. ευρώ για σχολικά κτίρια και αντιπλημμυρικά μετά τις καταστροφές

Εγκρίθηκαν συνολικά <strong>1,671 εκατ. ευρώ</strong> για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και την αποκατάσταση ζημιών από τις φυσικές καταστροφές του Νοεμβρίου 2025 στον νομό Άρτας. Τα έργα περιλαμβάνουν αντιπλημμυρικά, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου, καθαρισμούς και κατασκευή αντιπυρικών ζωνών.

Χρηματοδοτήσεις και στόχοι των παρεμβάσεων

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1.671.000 ευρώ για παρεμβάσεις στον νομό Άρτας. Η κατανομή αφορά δύο επιμέρους πακέτα: την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων και έργα πολιτικής προστασίας — κυρίως αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2025.

Στη σχολική υποδομή προβλέπεται ειδική χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου και του Λυκείου Βουργαρελίου. Το εγχείρημα στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

200.000 € για ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου και Λυκείου Βουργαρελίου.

για ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου και Λυκείου Βουργαρελίου. 1.471.000 € για αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές του Δήμου Αρταίων.

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, 1.471.000 ευρώ, προορίζεται για τοπικές επεμβάσεις σε οδικό δίκτυο, αποκατάσταση καταπτώσεων, καθαρισμό δικτύων απορροής ομβρίων, αντιπλημμυρικά έργα και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Περιοχή / Κοινότητα Κύριες παρεμβάσεις Καμπή, Αμμοτόπου, Παντάνασσας Κατασκευή αντιπυρικών ζωνών (συνολικά 10,5 χλμ) Παντάνασσα Αντιπλημμυρικά έργα, τσιμεντοστρώσεις, νέοι οχετοί Ροδαυγή, Δαφνωτή, Σκούπα Απομάκρυνση καταπτώσεων, καθαρισμός αυλάκων Σκούπα (Δ.Ε.) Διαπλατύνσεις δρόμων, τσιμεντοστρώσεις, έργα αντιστήριξης Κωστακιοί, Άγιος Σπυρίδωνας, Βαθύπεδο, Βίγλα, Ανέζα, Ράχη Αποκατάσταση οδικού δικτύου και βελτίωση δικτύων απορροής

Οι παρεμβάσεις κατηγοριοποιούνται με σαφήνεια σε εργασίες πρόληψης και αποκατάστασης: αντιπλημμυρικά έργα και βελτιώσεις στα δίκτυα απορροής στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης ζημιών σε επόμενα έντονα καιρικά επεισόδια, ενώ οι αντιπυρικές ζώνες έχουν προφανή σημασία για την προστασία αγροτικών και οικιστικών ζωνών.

«Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την τοπική αυτοδιοίκηση αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα για την περιοχή», δήλωσε ο βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος.

Η δήλωση του βουλευτή υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχειας στη χρηματοδότηση και στην υλοποίηση των έργων. Για τους κατοίκους των πληττόμενων κοινοτήτων, η ταχεία ολοκλήρωση των έργων θα σηματοδοτήσει βελτίωση στην καθημερινή πρόσβαση, στην ασφαλή μετακίνηση και στην προστασία των περιουσιών τους.

Επειδή αρκετές παρεμβάσεις αφορούν δρόμους και αγροτικές υποδομές, αναμένεται προσωρινή όχληση σε τοπικές μετακινήσεις κατά τη φάση των εργασιών. Οι δημότες θα πρέπει να παρακολουθούν ανακοινώσεις του Δήμου Αρταίων για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η έγκριση των κονδυλίων ανοίγει πλέον το στάδιο της ωρίμανσης και της δημοπράτησης των έργων. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα χρειαστεί να διαχειριστεί τεχνικά δελτία, μελέτες και διαδικασίες ανάθεσης ώστε οι παρεμβάσεις να υλοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά, αποφεύγοντας καθυστερήσεις που θα ακυρώσουν την προληπτική συνιστώσα των έργων.

Για την περιοχή της Άρτας, η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βήμα προς την αποκατάσταση των ζημιών του Νοεμβρίου 2025 και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα.