Άρτα: 1,7 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση υποδομών και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων

Αποφάσεις του ΥΠΕΣ φέρνουν <strong>1.471.000 €</strong> για αποκατάσταση ζημιών από το 2025 και <strong>200.000 €</strong> για ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου στο Βουργαρέλι. Ποιες περιοχές ωφελούνται και τι έργα προβλέπονται.

Κεντρικά σημεία της χρηματοδότησης

Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών εκχωρήθηκαν στην Άρτα συνολικά 1.671.000 €, κατανεμημένα σε δύο κύριες παρεμβάσεις: 1.471.000 € για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές του Δήμου Αρταίων που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές του Νοεμβρίου 2025 και 200.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου και του Λυκείου στο Βουργαρέλι.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω δελτίου τύπου από τον βουλευτή Άρτας της ΝΔ, με αναφορά στις υπογεγραμμένες αποφάσεις του Υπουργού. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν τόσο στην άμεση βελτίωση της ασφάλειας των κατοίκων όσο και στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πού θα γίνουν έργα και τι προβλέπεται

Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών συνολικού μήκους 10,5 χλμ στις Δημοτικές Κοινότητες Καμπής, Αμμοτόπου, Παντάνασσας .

στις Δημοτικές Κοινότητες . Στην Παντάνασσα εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα, τσιμεντοστρώσεις και κατασκευή νέων οχετών για την προστασία των οδικών προσβάσεων και της γέφυρας.

Εργασίες άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού αυλάκων στις κοινότητες Ροδαυγής, Δαφνωτής, Σκούπας .

. Διαπλάτυνση, τσιμεντόστρωση και τοποθέτηση τεχνικών αντιστήριξης στη Δημοτική Ενότητα Σκούπας (θέσεις Σταυρός, Καψάλη, Γκιζέρη).

Παρεμβάσεις σε Τοπικές Κοινότητες: Κωστακιών, Άγιος Σπυρίδωνας, Βαθυπέδου, Αμμοτόπου, Βίγλα, Ανέζα, Ράχη.

«Οι πόροι κατευθύνονται στην αντιπλημμυρική θωράκιση, την άρση καταπτώσεων, τον καθαρισμό των δικτύων απορροής, τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο εκπαιδευτικό σκέλος, η χρηματοδότηση για το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Βουργαρελίου περιλαμβάνει εργασίες που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και τις συνθήκες λειτουργίας των κτιρίων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και περιβαλλοντικά φιλικού περιβάλλοντος για τη σχολική κοινότητα.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών οι παρεμβάσεις σημαίνουν άμεση ενίσχυση της ασφάλειας των οικισμών, καλύτερες οδικές συνδέσεις και μειωμένο ρίσκο από πλημμύρες και πυρκαγιές. Η προτεραιοποίηση των έργων σε συγκεκριμένες κοινότητες, όπως η Παντάνασσα και η Σκούπα, ανταποκρίνεται στα προβλήματα που προέκυψαν μετά τα επεισόδια του Νοεμβρίου 2025.

Επόμενο στάδιο είναι η έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και η δημοπράτηση των εργασιών. Η ταχύτητα υλοποίησης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης — ιδιαίτερα για τα αντιπλημμυρικά και τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο που απαιτούν άμεσες εργασίες.

Προϋπολογισμός Προορισμός 1.471.000 € Αποκατάσταση ζημιών και έργα πολιτικής προστασίας (αντιπλημμυρικά, αντιπυρικές ζώνες, οδοποιία) 200.000 € Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου και Λυκείου Βουργαρελίου

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων θα κληθούν να συντονίσουν τις μελέτες και τις εργασίες. Για τους γονείς και τους μαθητές του Βουργαρελίου, η αναβάθμιση των σχολικών χώρων αποτελεί άμεση βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής. Για τους κατοίκους των άλλων κοινοτήτων, τα έργα πολιτικής προστασίας μειώνουν την έκθεση σε κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των προκηρύξεων και των συμβάσεων ώστε να καταγραφεί χρονικά η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η απορρόφηση των πιστώσεων στην τοπική οικονομία.