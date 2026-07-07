Χανιά: 33χρονος ανθυποσμηναγός νεκρός μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο

Θρήνος στα Χανιά για τον θάνατο 33χρονου ανθυποσμηναγού σε τροχαίο στο Πιθάρι. Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες, ενώ πρόκειται για το τρίτο σοβαρό συμβάν σε λίγες ημέρες.

Θανατηφόρο δυστύχημα σε κομβικό άξονα προς το αεροδρόμιο

Σοκ και θλίψη στα Χανιά για τον θάνατο του 33χρονου ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του νωρίς το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026, σε τροχαίο στο Πιθάρι, στον οδικό άξονα Χανίων–αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η μοτοσικλέτα του θύματος συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά, το οποίο φαίνεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πριν τη σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:45, ενώ ο αξιωματικός κατευθυνόταν προς την 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου υπηρετούσε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, όμως ο νεαρός διαπιστώθηκε νεκρός στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Τι ερευνά η Τροχαία

Κλιμάκιο της Τροχαίας Χανίων βρέθηκε άμεσα στο σημείο και κατέγραψε τα ευρήματα, διερευνώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του απορριμματοφόρου, μετά από δεξιά στροφή, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να εξετράπη στο αντίθετο ρεύμα. Η προανάκριση επικεντρώνεται στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων και στους παράγοντες που πιθανόν συνέδραμαν στην εκτροπή του οχήματος.

«Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας επιβεβαιώνει τα τραγικά γεγονότα, ενώ από πλευράς υπηρεσιών δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής πρόσθετη ενημέρωση για το στάδιο της έρευνας.

Επικίνδυνο σημείο και επαναλαμβανόμενα συμβάντα

Το σημείο όπου συνέβη το δυστύχημα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο επικίνδυνα τμήματα του δρόμου προς το αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν στενά περάσματα και απαιτητικές στροφές. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για το τρίτο σοβαρό τροχαίο στα Χανιά μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που επαναφέρει την ανησυχία για την οδική ασφάλεια σε βασικούς τοπικούς άξονες.

Η τοπική κοινωνία θρηνεί την απώλεια του Ιωάννη Μισσιούδη, 33 ετών, ενώ το ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησης μεταξύ πόλης και αεροδρομίου τίθεται εκ νέου στο προσκήνιο. Οι συχνοί πρωινοί δρομολογιακοί φόρτοι και η διέλευση βαρέων οχημάτων, όπως τα απορριμματοφόρα, αναδεικνύουν την ανάγκη προσοχής από όλους τους χρήστες του δρόμου.

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:45 της 6ης Ιουλίου στο Πιθάρι .

της στο . Ενεπλάκησαν μοτοσικλέτα και απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά.

του Δήμου Πλατανιά. Το απορριμματοφόρο, κατά τις πρώτες ενδείξεις, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα .

. Η Τροχαία Χανίων διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Χρονολόγηση και στοιχεία συμβάντος

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Δευτέρα 6/7/2026 Ώρα 06:45 (κατά την ενημέρωση ΓΕΑ) Τοποθεσία Πιθάρι, οδός Χανίων–αεροδρομίου Εμπλεκόμενα οχήματα Μοτοσικλέτα – Απορριμματοφόρο Δήμου Πλατανιά Αρχή διερεύνησης Τροχαία Χανίων

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η απώλεια ενός εν ενεργεία στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων συγκλονίζει τους συναδέλφους του στην 115 Πτέρυγα Μάχης και την ευρύτερη κοινωνία των Χανίων. Η υπόθεση αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες παραμέτρους για την ασφάλεια της διαδρομής προς το αεροδρόμιο, όπου καθημερινά κινούνται κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα και έντονη κυκλοφορία.

Η Τροχαία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να αποτυπωθεί πλήρως το περιστατικό. Παράλληλα, ο δημόσιος διάλογος για στοχευμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον συγκεκριμένο άξονα αναμένεται να ενταθεί, καθώς η συχνότητα σοβαρών συμβάντων προκαλεί εύλογη ανησυχία.