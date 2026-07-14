Στα έδρανα του Μονομελούς: 52 υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής στα Χανιά

Μαζική εκδίκαση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων με 52 υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής, κατάσχεση όπλων και επισημάνσεις της εισαγγελικής Αρχής για τον κίνδυνο της αποθήκευσης όπλων χωρίς άδεια.

Μαζική εκδίκαση και επιβολή μέτρων

Τη Δευτέρα, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων εκδικάστηκαν συνολικά 52 υποθέσεις που αφορούν παράνομη οπλοκατοχή. Οι περισσότερες αφορούν κυνηγετικά όπλα —καραμπίνες και δίκανα— των οποίων οι άδειες είχαν λήξει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ανανέωσης.

Η δίκη προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, καθώς ο όγκος των υποθέσεων αναδεικνύει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα σε επίπεδο νομού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε πολλές υποθέσεις αποφασίστηκε η κατάσχεση των όπλων και η παράδοσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εκδόθηκαν αθωωτικές αποφάσεις λόγω έλλειψης δόλου.

«Τα όπλα δεν είναι μακαρόνια, να τα έχουμε στο ντουλάπι μας»,

είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας της Έδρας, επισημαίνοντας τη σημασία της τήρησης του νομικού πλαισίου για την κατοχή όπλων και επικυρώνοντας σε ορισμένα περιστατικά την κατάσχεση και τη δήμευση υλικών.

Αιτίες, συνέπειες και τοπικές προεκτάσεις

Από τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, προκύπτει ότι μεγάλο μέρος των υποθέσεων αφορά όπλα με ληγμένες άδειες· σε άλλες περιπτώσεις κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για παλιά οικογενειακά κειμήλια με συναισθηματική αξία. Όμως, το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την τυχαία φύλαξη όπλων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και ελέγχους.

Οι επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία είναι πρακτικές και άμεσες:

Αύξηση των ελέγχων και πιθανή εντατικοποίηση των κατασχέσεων.

Προβλήματα για κατοίκους που διαθέτουν κειμήλια χωρίς έγκυρες άδειες και χρειάζονται νομική ή διοικητική υποστήριξη.

Ανάγκη ενημέρωσης των κυνηγετικών και αγροτικών κοινοτήτων για τις διαδικασίες ανανέωσης αδειών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι ιδιοκτήτες όπλων οφείλουν να ελέγχουν τις ημερομηνίες λήξης των αδειών τους και να ακολουθούν τη διαδικασία ανανέωσης. Στην περίπτωση που ένα όπλο κατασχεθεί, σύμφωνα με τα δικαστικά περιστατικά, μπορεί να κριθεί η δήμευσή του ή η παραλαβή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσοι θεωρούν ότι δεν είχαν δόλο καλό είναι να διασφαλίζουν αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση και τη χρήση των όπλων.

Η μαζική εκδίκαση δείχνει ότι οι τοπικές αρχές και τα δικαστήρια δίνουν βαρύτητα στο θέμα της παράνομης οπλοκατοχής. Καθώς οι δίκες συνεχίζονται, αναμένονται περαιτέρω αποφάσεις που θα επηρεάσουν την αντιμετώπιση ανάλογων υποθέσεων στον νομό Χανίων.

Στοιχείο Τιμή / Παρατηρήσεις Αριθμός υποθέσεων 52 Τύπος όπλων Κυνηγετικά (καραμπίνες, δίκανα) Αποτέλεσμα Πολλές κατασχέσεις και παραδόσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις· ορισμένες αθωώσεις λόγω έλλειψης δόλου

Η τοπική κοινότητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν και να διευκολύνουν την τακτοποίηση των νόμιμων κατόχων, ώστε να αποφεύγονται ανάλογες μαζικές παραπομπές στο μέλλον.