Νεκρός εντοπίστηκε 68χρονος ψαροντουφεκάς μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου

Η σορός του 68χρονου υποβρύχιου αλιέα βρέθηκε απογευματινές ώρες από ιδιώτες με jet ski και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων. Η Λιμενική Αρχή διέταξε νεκροψία-νεκροτομή και συνεχίζει την προανάκριση.

Απογευματινή ανάσυρση και προανάκριση από το Λιμενικό

Θλίψη προκάλεσε στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Φραγκοκάστελου Χανίων και Ροδάκινου Ρεθύμνου ο εντοπισμός νεκρού 68χρονου υποβρύχιου αλιέα, που αγνοείτο τις προηγούμενες ώρες. Η σορός βρέθηκε από δύο ιδιώτες που επέβαιναν σε ιδιωτικό ταχύπλοο (jet ski) και εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την ακτή.

Στην περιοχή έσπευσε και το ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο περισυνέλεξε τη σορό και τη μετέφερε στην ακτή. Η μεταφορά κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος και ακολούθησε αναγνώριση της σορού από οικείους του άνδρα.

«Απογευματινές ώρες χθες, εντοπίστηκε από δύο ιδιώτες που επέβαιναν σε ιδιωτικό ταχύπλοο (jet ski) σκάφος, σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ και ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ, σε απόσταση περίπου τριακοσίων μέτρων από την ακτή… Από τη Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.»

Η Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία–νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου. Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν πλωτά μέσα και ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Για την τοπική κοινωνία και τους λουόμενους, το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους του υποβρύχιου ψαρέματος και τη σημασία της επιτήρησης των παράκτιων περιοχών, ειδικά σε σημεία με έντονη ναυτική κίνηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η έγκαιρη ενημέρωση και η συνεργασία ιδιωτών και αρχών αποδεικνύονται κρίσιμες.

Χρονικό εντοπισμού: απογευματινές ώρες.

απογευματινές ώρες. Σημείο: μεταξύ Φραγκοκάστελου (Χανιά) και Ροδάκινου (Ρεθύμνου), ~300 μ. από την ακτή.

μεταξύ Φραγκοκάστελου (Χανιά) και Ροδάκινου (Ρεθύμνου), ~300 μ. από την ακτή. Ανάκριση: διενεργεί η Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων, παραγγελία νεκροψίας–νεκροτομής.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους αλιείς και τους ερασιτέχνες δύτες την ανάγκη τήρησης των κανόνων ασφαλείας: χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, ενημέρωση τρίτων για τον τόπο και χρόνο του υποβρύχιου ψαρέματος και παρουσία συνοδού όταν είναι δυνατόν. Οτιδήποτε σχετικό με την πορεία της προανάκρισης θα ανακοινωθεί από τη Λιμενική Αρχή.