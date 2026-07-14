Ξεκίνησε ο 2ος γύρος δολωματικών ψεκασμών κατά του δάκου στον δήμο Αποκόρωνα

Η Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές για την έναρξη του δεύτερου γύρου δολωματικών ψεκασμών σε δεκάδες κοινότητες, με έμφαση στη διευκόλυνση πρόσβασης των συνεργείων και στη συλλογική συμμετοχή των παραγωγών.

Προτεραιότητα η κάλυψη και η συνεργασία

Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος των δολωματικών ψεκασμών κατά του δάκου της ελιάς στην περιοχή του δήμου Αποκόρωνα. Τη σχετική ενημέρωση εξέδωσε η Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, απευθύνοντας έκκληση στους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεργείων ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος.

Στόχος της δράσης είναι η προστασία της παραγωγής και η μείωση της προσβολής των ελαιώνων σε μια περίοδο κρίσιμη για την υγεία των δέντρων και την ποιοτική συγκομιδή. Η διοργάνωση τονίζει τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής: η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εξαρτάται από την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης επιφάνειας και όχι από μεμονωμένες ενέργειες.

"Παρακαλούμε οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμών προς τις ιδιοκτησίες τους με κάθε πρόσφορο μέσο."

Οι κοινότητες όπου ήδη ξεκίνησε η εφαρμογή περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα Αρμένους, Βάμο, Βρύσες καθώς και οικισμούς της ευρύτερης περιοχής. Η ενημέρωση της εταιρείας περιλαμβάνει αναλυτική λίστα κοινοτήτων, ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν αν το πρόγραμμα καλύπτει την περιοχή τους.

Κύριος στόχος: μείωση προσβολής δάκου στην παραγωγή ελιάς.

μείωση προσβολής δάκου στην παραγωγή ελιάς. Ζητούμενο: εύκολη πρόσβαση συνεργείων σε ιδιοκτησίες.

εύκολη πρόσβαση συνεργείων σε ιδιοκτησίες. Μύνημα προς παραγωγούς: συλλογικότητα και συνεργασία για καλύτερο αποτέλεσμα.

Πρακτικές πληροφορίες για τους παραγωγούς

Για πληροφορίες και συντονισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τους κατά τόπους αρχιεργάτες ή στο γραφείο της Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο τηλέφωνο 2825340314. Η έγκαιρη συνεργασία διευκολύνει την οργανωμένη κάλυψη των ψεκασμών και μειώνει την πιθανότητα διάσπαρτων, αναποτελεσματικών εφαρμογών.

Κοινότητες (ενδεικτικά) Σημειώσεις Αρμένοι, Ν.Χωριό, Μαχαιροί, Παϊδοχώρι, Καινά Προγραμματισμένες επεμβάσεις Βάμος, Καλαμίτσι, Αλεξάνδρου, Αμυγδάλου Συντονισμός με τοπικούς φορείς Βρύσες, Ξηροστερνι, Μάζα Ζώνες εφαρμογής

Η προστασία της παραγωγής της ελιάς αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την τοπική οικονομία και τα νοικοκυριά που εξαρτώνται από τον πρωτογενή τομέα. Η επιτυχία του προγράμματος δακοκτονίας επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής, επομένως η ενεργή συμμετοχή των ιδιοκτητών είναι απαραίτητη για την αποφυγή οικονομικών απωλειών.

Η Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ υπενθυμίζει ότι για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στο 2825340314 και να απευθύνονται στους αρμόδιους αρχιεργάτες στην περιοχή τους.