Δωρεά πιάνου στα παιδιά του ΠΑμεΑ στα Χανιά γεμίζει με μουσική το κιόσκι

Η πρώην πρόεδρος του σωματείου ΑΜΕΑ Χανίων προσέφερε ένα πιάνο στο Παράρτημα του ΠΑμεΑ, με την υποστήριξη στρατιωτικής δύναμης και ιδιωτικής μεταφορικής εταιρείας για τη μεταφορά και εγκατάστασή του.

Ένα πιάνο που αλλάζει την καθημερινότητα

Ένα πιάνο προστέθηκε στον εξοπλισμό του Παραρτήματος ΠΑμεΑ Χανίων, χάρη στη δωρεά της Αμαλίας Μπασιά, που έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του σωματείου ΑΜΕΑ Χανίων. Η πρωτοβουλία στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά της δομής πρόσβαση στη μουσική και ευκαιρίες μάθησης μέσω εθελοντικής διδασκαλίας.

Η μεταφορά και εγκατάσταση του οργάνου προκάλεσε πρακτικές δυσκολίες, καθώς απαιτούνταν συντονισμός και μέσα για την ασφαλή μεταφορά του από τη μία μεριά της πόλης στην άλλη. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν τόσο στελέχη της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας όσο και ιδιωτική μεταφορική εταιρεία, που κινητοποιήθηκαν για να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Συνεργασίες και εθελοντισμός

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ενέργειας είχαν:

Ταξίαρχος κ. Κωστάκης Νικόλαος της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας

κ. της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Γιώργος Μακρυγιαννάκης της ομώνυμης μεταφορικής εταιρείας

της ομώνυμης μεταφορικής εταιρείας Προσωπικό της μονάδας και εθελοντές, ανάμεσά τους η Ανθυπολοχαγός Αγγελική Γκαβούση

"Η επιχείρηση “πιάνο ” ολοκληρώθηκε σε μιάμιση ώρα και μας γέμισε όλους με συναισθήματα χαράς και συγκίνησης . Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση της!"

Η πρόεδρος του Παραρτήματος, Χαρίκλεια Ντερμανάκη, εξέφρασε ικανοποίηση για την προοπτική χρήσης του πιάνου στο κιόσκι της δομής και τόνισε την αξία της προσβασιμότητας και της συμμετοχής των παιδιών σε μουσικές δραστηριότητες, ακόμα και με σχήματα βασικής διδασκαλίας από εθελοντή μουσικό.

Συντελεστής Ρόλος Αμαλία Μπασιά Δωρήτρια του πιάνου Κωστάκης Νικόλαος Υποστήριξη μεταφοράς (Ταξίαρχος) Γ. Μακρυγιαννάκης Μεταφορική εταιρεία

Για τα παιδιά του ΠΑμεΑ το πιάνο σηματοδοτεί περισσότερες δυνατότητες κοινωνικής συμμετοχής και δημιουργικής απασχόλησης. Η ύπαρξη του οργάνου στο κιόσκι διευκολύνει την ενσωμάτωση μουσικών δραστηριοτήτων στο καθημερινό πρόγραμμα, ενώ η διδασκαλία από εθελοντή μπορεί να προσφέρει βασικές γνώσεις και ψυχαγωγία.

Το γεγονός αναδεικνύει επίσης τη σημασία της συνεργασίας δημόσιων φορέων, στρατιωτικών μονάδων και ιδιωτικού τομέα σε τοπικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Η άμεση ανταπόκριση και ο συντονισμός που παρατηρήθηκαν στην περίπτωση αυτή αποτελούν παράδειγμα πρακτικού εθελοντισμού προς όφελος ευάλωτων ομάδων στην πόλη των Χανίων.