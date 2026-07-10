Νάρκη κοντά στην ακτή των Χανίων: κινητοποίηση Λιμενικού και ενημέρωση Πολεμικού Ναυτικού

Νάρκη εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από την ακτή στην παραλία «Κουταλάς» του Κόκκινου Χωριού. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την εξουδετέρωση του πυρομαχικού υλικού.

Εντοπίστηκε νάρκη σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή

Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στην περιοχή του Κόκκινου Χωριού στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού στη θαλάσσια ζώνη κοντά στην παραλία-σπήλαιο «Κουταλάς». Όπως ενημέρωσε το Λιμενικό Σώμα, η νάρκη βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από την ακτή και σε σημαντικό βάθος κάτω από την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων προχώρησε άμεσα στην ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση και την εξουδετέρωση του πυρομαχικού υλικού. Η παρουσία νάρκης σε παράκτια περιοχή εγείρει σοβαρά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των λουομένων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας-σπήλαιου 'ΚΟΥΤΑΛΑΣ' του Κόκκινου Χωριού. Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων.»

Η ανακοίνωση του Λιμενικού υπογραμμίζει ότι, μετά τον εντοπισμό, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία ειδοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε τέτοια περιστατικά, οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο ασφαλούς απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης του αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πυρομαχικού, την τρέχουσα θαλάσσια κυκλοφορία και την προσβασιμότητα της ακτογραμμής.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στην περιοχή θα πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης έως ότου ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις των αρμοδίων αρχών:

Να μην προσεγγίζουν ή να αγγίζουν άγνωστα αντικείμενα στη θάλασσα ή στην ακτή.

Να αποφεύγουν το κολύμπι και τη ναύλωση σκαφών στην άμεση περιοχή μέχρι νεωτέρας.

Σε περίπτωση εντοπισμού παρόμοιου αντικειμένου, να ειδοποιούν αμέσως το Λιμεναρχείο.

Για τη διευκόλυνση της τοπικής ενημέρωσης παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του περιστατικού:

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Παραλία-σπήλαιο «Κουταλάς», Κόκκινο Χωριό Απόσταση από ακτή 10 μέτρα Βάθος Περίπου 12-15 μέτρα Ενημερωμένες αρχές Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού

Η παρουσία θαλάσσιων ναρκών, παλαιού ή πρόσφατου τύπου, αποτελεί σοβαρή απειλή. Οι τοπικές αρχές θα παρέχουν ενημέρωση εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία για την πορεία της επιχείρησης εξουδετέρωσης ή τυχόν μέτρα περιορισμού της πρόσβασης στις παραλίες. Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις υποδείξεις του Λιμενικού Σώματος και να μην επιχειρούν αυτοβούλως οποιαδήποτε ενέργεια πλησίασης ή μετακίνησης του αντικειμένου.

Η εξέλιξη των εργασιών και οι τυχόν επιπτώσεις στην τοπική ναυσιπλοΐα και στον παράκτιο τουρισμό θα παρακολουθούνται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δημοτική αρχή, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών.