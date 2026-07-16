Τέσσερις ακτές του Καντάνου-Σελίνου κερδίζουν «Γαλάζια Σημαία»

Τέσσερις παραλίες του Δήμου Καντάνου-Σελίνου βραβεύθηκαν με «Γαλάζια Σημαία», επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υδάτων και τις υπηρεσίες για τους λουόμενους, ενώ τρεις εξ αυτών βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόχωρας.

Τι ανακοινώθηκε

Τέσσερις παραλίες του Δήμου Καντάνου-Σελίνου τιμήθηκαν πρόσφατα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση της «Γαλάζιας Σημαίας». Οι ακτές που απέσπασαν το βραβείο είναι η Παχειά Άμμος, τα Χαλίκια, το Γραμμένο και η Σούγια. Οι τρεις πρώτες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιόχωρας.

Σημασία της διάκρισης για την τοπική κοινότητα

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί διεθνές σήμα ποιότητας που αξιολογεί την κατάσταση των ακτών σε κριτήρια όπως η ποιότητα των υδάτων, η καθαριότητα, η ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές πρακτικές. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο προβολής για την τοπική οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επισκεπτών και στηρίζοντας τη σεζόν για επιχειρήσεις εστίασης, καταλύματα και υπηρεσίες αναψυχής.

"εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης"

Στην ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνεται ότι η διάκριση επιβεβαιώνει, με επίσημο τρόπο, την ποιότητα των ακτών και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και μέτρων ασφαλείας για τους λουόμενους. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σημασία φέτος, δεδομένης της αυξημένης τουριστικής κίνησης στα Χανιά.

Πρακτικές συνέπειες και προεκτάσεις

Η αναγνώριση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα:

Την προσέλκυση οργανωμένων τουριστικών πακέτων και ανεξάρτητων επισκεπτών.

Την αύξηση της επισκεψιμότητας στις παραλίες της Παλαιόχωρας και της Σούγιας.

Την ανάγκη διατήρησης των μέτρων καθαριότητας και ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Για τους κατοίκους, η διάκριση σημαίνει αυξημένη κίνηση στους θερινούς μήνες αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη διαχείρισης απορριμμάτων, στάθμευσης και παροχής υπηρεσιών. Η συνεργασία Δήμου, επαγγελματιών και πολιτών θα είναι καθοριστική για τη διατήρηση αυτού του επιπέδου.

Πίνακας με τις βραβευμένες ακτές

Παραλία Περιοχή Παχειά Άμμος Παλαιόχωρα Χαλίκια Παλαιόχωρα Γραμμένο Παλαιόχωρα Σούγια Σούγια

Η βράβευση λειτουργεί και ως κίνητρο για συνέχιση των επενδύσεων στην προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος και τη βελτίωση των υποδομών. Οι πολίτες που χρησιμοποιούν τις ακτές καλούνται να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας και ασφάλειας ώστε οι παραλίες να διατηρήσουν το βραβείο και τα επόμενα χρόνια.

Η βράβευση δημοσιοποιήθηκε από τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου, ο οποίος υπογραμμίζει τη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε στην αναγνώριση και καλεί σε συνέχιση των συντονισμένων ενεργειών για τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών.