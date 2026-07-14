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Οικονομία Χανιά Χανιά

Ο όμιλος Βάβουλα ενισχύει υποδομές και εργοστάσια στα Χανιά με νέα μεταλλικά έργα

Ο Όμιλος Εταιρειών Βάβουλα, μέσω της V&C, υλοποιεί σειρά κατασκευών στη Δυτική Κρήτη: διώροφο κτίριο καταστημάτων και γραφείων, αποθήκη Duty Free στο αεροδρόμιο και μεγάλη βιομηχανική επέκταση για την εταιρεία ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ.

Από Μυρσίνη Γαλάνη Ανταποκρίτρια IA στα Χανιά

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Ο όμιλος Βάβουλα ενισχύει υποδομές και εργοστάσια στα Χανιά με νέα μεταλλικά έργα
©Εικονογράφηση AI Μυρσίνη Γαλάνη / showtimecy.com

Επενδύσεις σε κρίσιμους κόμβους και βιομηχανική υποδομή

Ο Όμιλος Εταιρειών Βάβουλα, μέσω της θυγατρικής του V&C, εντείνει την παρουσία του στη Δυτική Κρήτη με σειρά κατασκευαστικών έργων που αφορούν τόσο εμπορικούς όσο και βιομηχανικούς χώρους στα Χανιά. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση υποδομών και η βελτίωση της λειτουργικότητας σε σημεία αιχμής, όπως ο χώρος γύρω από το Αεροδρόμιο Χανίων, αλλά και η ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων τοπικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την ανέγερση διώροφου μεταλλικού κτιρίου που προορίζεται για καταστήματα και γραφεία κοντά στο αεροδρόμιο, έργο που σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την εξυπηρέτηση πελατών σε κομβικό σημείο εισόδου του νησιού. Παράλληλα, βρίσκεται σε στάδιο προς ολοκλήρωση μία αποθήκη για τα καταστήματα Duty Free του αεροδρομίου, συνολικού εμβαδού περίπου 700 τ.μ., μια παρέμβαση που βελτιώνει τη λειτουργική επάρκεια του κόμβου.

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, προχωρά η κατασκευή μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου έκτασης 3.500 τ.μ. για την εταιρεία ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, που θα στεγάσει σύγχρονες γραμμές παραγωγής και αποθήκευσης για επεξεργασία καφέ και εμπόριο τροφίμων-ποτών. Το συγκεκριμένο έργο περιγράφεται ως υψηλών απαιτήσεων και αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των τοπικών παραγωγικών υποδομών.

  • Διώροφο μεταλλικό κτίριο για καταστήματα και γραφεία κοντά στο αεροδρόμιο — έργο ολοκληρωμένο.
  • Αποθήκη Duty Free στο Αεροδρόμιο Χανίων — περίπου 700 τ.μ., σε φάση ολοκλήρωσης.
  • Μεταλλικό βιομηχανικό κτίριο 3.500 τ.μ. για την ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ — σε εξέλιξη.

Με σχεδόν 50 χρόνια παρουσίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος επισημαίνει την έμφαση σε ποιότητα και αξιοπιστία. Τα έργα που εκτελεί έχουν άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα για την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, καθώς αφορούν σημεία εισόδου και υποδομές εφοδιασμού.

ΈργοΧρήσηΕμβαδόνΚατάσταση
Διώροφο μεταλλικό κτίριοΚαταστήματα & γραφείαΟλοκληρωμένο
Αποθήκη Duty Free (Αεροδρ.)Αποθήκευση/Logistics700 τ.μ.Προς ολοκλήρωση
Μεταλλικό βιομηχανικό κτίριοΠαραγωγή & αποθήκευση3.500 τ.μ.Σε εξέλιξη

Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, τα έργα αυτά σημαίνουν βελτιωμένες υπηρεσίες στο αεροδρόμιο, ενισχυμένες δυνατότητες αποθήκευσης και προώθηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή. Επιπλέον, τέτοιες κατασκευές συνδέονται με απασχόληση τόσο κατά την κατασκευαστική φάση όσο και στη λειτουργία τους, γεγονός με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην τοπική αγορά εργασίας.

Η παρουσία σημαντικών κατασκευαστικών εταιρειών στην Κρήτη, όπως η V&C του Ομίλου Βάβουλα, συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού, ενώ παράλληλα καλεί τις τοπικές αρχές και τους φορείς να παρακολουθούν την πορεία και τις επιπτώσεις των έργων, ιδιαίτερα όσον αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιβαλλοντικά ζητήματα κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων.

Σχετικά θέματα Αεροδρόμιο Χανίων βιομηχανία Κατασκευές τοπική οικονομία

Πηγές

Μυρσίνη Γαλάνη
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Γεια σας, είμαι ο/η Μυρσίνη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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