Ο όμιλος Βάβουλα ενισχύει υποδομές και εργοστάσια στα Χανιά με νέα μεταλλικά έργα

Ο Όμιλος Εταιρειών Βάβουλα, μέσω της V&C, υλοποιεί σειρά κατασκευών στη Δυτική Κρήτη: διώροφο κτίριο καταστημάτων και γραφείων, αποθήκη Duty Free στο αεροδρόμιο και μεγάλη βιομηχανική επέκταση για την εταιρεία ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ.

Επενδύσεις σε κρίσιμους κόμβους και βιομηχανική υποδομή

Ο Όμιλος Εταιρειών Βάβουλα, μέσω της θυγατρικής του V&C, εντείνει την παρουσία του στη Δυτική Κρήτη με σειρά κατασκευαστικών έργων που αφορούν τόσο εμπορικούς όσο και βιομηχανικούς χώρους στα Χανιά. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση υποδομών και η βελτίωση της λειτουργικότητας σε σημεία αιχμής, όπως ο χώρος γύρω από το Αεροδρόμιο Χανίων, αλλά και η ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων τοπικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την ανέγερση διώροφου μεταλλικού κτιρίου που προορίζεται για καταστήματα και γραφεία κοντά στο αεροδρόμιο, έργο που σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την εξυπηρέτηση πελατών σε κομβικό σημείο εισόδου του νησιού. Παράλληλα, βρίσκεται σε στάδιο προς ολοκλήρωση μία αποθήκη για τα καταστήματα Duty Free του αεροδρομίου, συνολικού εμβαδού περίπου 700 τ.μ., μια παρέμβαση που βελτιώνει τη λειτουργική επάρκεια του κόμβου.

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, προχωρά η κατασκευή μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου έκτασης 3.500 τ.μ. για την εταιρεία ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, που θα στεγάσει σύγχρονες γραμμές παραγωγής και αποθήκευσης για επεξεργασία καφέ και εμπόριο τροφίμων-ποτών. Το συγκεκριμένο έργο περιγράφεται ως υψηλών απαιτήσεων και αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των τοπικών παραγωγικών υποδομών.

Διώροφο μεταλλικό κτίριο για καταστήματα και γραφεία κοντά στο αεροδρόμιο — έργο ολοκληρωμένο.

για καταστήματα και γραφεία κοντά στο αεροδρόμιο — έργο ολοκληρωμένο. Αποθήκη Duty Free στο Αεροδρόμιο Χανίων — περίπου 700 τ.μ., σε φάση ολοκλήρωσης.

στο Αεροδρόμιο Χανίων — περίπου 700 τ.μ., σε φάση ολοκλήρωσης. Μεταλλικό βιομηχανικό κτίριο 3.500 τ.μ. για την ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ — σε εξέλιξη.

Με σχεδόν 50 χρόνια παρουσίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος επισημαίνει την έμφαση σε ποιότητα και αξιοπιστία. Τα έργα που εκτελεί έχουν άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα για την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, καθώς αφορούν σημεία εισόδου και υποδομές εφοδιασμού.

Έργο Χρήση Εμβαδόν Κατάσταση Διώροφο μεταλλικό κτίριο Καταστήματα & γραφεία — Ολοκληρωμένο Αποθήκη Duty Free (Αεροδρ.) Αποθήκευση/Logistics 700 τ.μ. Προς ολοκλήρωση Μεταλλικό βιομηχανικό κτίριο Παραγωγή & αποθήκευση 3.500 τ.μ. Σε εξέλιξη

Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, τα έργα αυτά σημαίνουν βελτιωμένες υπηρεσίες στο αεροδρόμιο, ενισχυμένες δυνατότητες αποθήκευσης και προώθηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή. Επιπλέον, τέτοιες κατασκευές συνδέονται με απασχόληση τόσο κατά την κατασκευαστική φάση όσο και στη λειτουργία τους, γεγονός με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην τοπική αγορά εργασίας.

Η παρουσία σημαντικών κατασκευαστικών εταιρειών στην Κρήτη, όπως η V&C του Ομίλου Βάβουλα, συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού, ενώ παράλληλα καλεί τις τοπικές αρχές και τους φορείς να παρακολουθούν την πορεία και τις επιπτώσεις των έργων, ιδιαίτερα όσον αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιβαλλοντικά ζητήματα κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων.