23,8 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης στην Κρήτη: προσκλήσεις και χρονοδιάγραμμα υποβολών

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε δύο προσκλήσεις για έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 23.854.200 ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση δικτύων, τη μείωση διαρροών και την προστασία της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Νέα χρηματοδότηση για δίκτυα ύδρευσης και ανθεκτικότητα των υδατικών πόρων

Η Περιφέρεια Κρήτης ενεργοποίησε δύο προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έργων ύδρευσης που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027, με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 23.854.200 ευρώ. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων του νησιού.

Δυνητικοί δικαιούχοι για τις προσκλήσεις είναι οι δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Περιφέρεια Κρήτης και άλλοι αρμόδιοι φορείς. Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ανοίγει στις 27 Ιουλίου 2026 και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

«Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης», δήλωσε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Οι δύο δράσεις που χρηματοδοτούνται έχουν ξεκάθαρο αντικείμενο και κατανομή πόρων:

Πρώτη δράση: διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 8.000.000 ευρώ για αναβάθμιση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων και εξοπλισμών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου πόσιμου νερού.

για αναβάθμιση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων και εξοπλισμών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου πόσιμου νερού. Δεύτερη δράση: προϋπολογισμός 15.854.200 ευρώ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, με χρηματοδότηση έργων μείωσης διαρροών, εκσυγχρονισμό δικτύων και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού.

Δράση Διαθέσιμη δημόσια δαπάνη Κύριος στόχος Αναβάθμιση δικτύων 8.000.000 € Βελτίωση ποιότητας νερού, συμπλήρωση δικτύων Ανθεκτικότητα πόρων 15.854.200 € Μείωση διαρροών, εκσυγχρονισμός, τηλεέλεγχος

Η ανακοίνωση δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν αντικαταστάσεις δικτύων, τοποθέτηση τηλεμετρικών συστημάτων και, όπου απαιτείται, κατασκευή νέων δικτύων σε περιοχές με περιορισμένη παροχή νερού. Επίσης αναφέρεται ως προτεραιότητα η εισαγωγή καινοτόμων λύσεων, όπως αφαλάτωση με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να μειωθεί το αποτύπωμα και το λειτουργικό κόστος μακροπρόθεσμα.

Για τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους των Χανίων η νέα χρηματοδότηση σηματοδοτεί πιθανές βελτιώσεις στην καθημερινή υδροδότηση, μικρότερες απώλειες σε δίκτυα και καλύτερη ποιότητα νερού. Το επόμενο διάστημα ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να ετοιμάσουν τεχνικές και οικονομικές προτάσεις και να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας.

Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας. Η υλοποίηση των έργων αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων μείωση απωλειών νερού, βελτίωση δημόσιας υγείας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε περιόδους λειψυδρίας.

Οι δήμοι και οι ΔΕΥΑ οφείλουν να παρακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές των προσκλήσεων και να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφελιμότητα των παρεμβάσεων για τους κατοίκους.