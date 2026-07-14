Στο εδώλιο 52 υποθέσεις για οπλοκατοχή στα Χανιά — κατάσχεση και δήμευση όπλων

Μαζικές εκδικάσεις για κυνηγετικά όπλα με ληγμένες άδειες έφεραν στην επιφάνεια το θέμα της νομιμότητας κατοχής όπλων στην πόλη και τα μέτρα που λαμβάνονται από τη Δικαιοσύνη και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ομαδικές δίκες και κατάσχεση όπλων στη Μονομελή

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο των Χανίων εκδικάστηκε εντός μίας ημέρας σειρά υποθέσεων που αφορούσαν 52 περιστατικά κατοχής κυνηγετικών όπλων χωρίς έγκυρη άδεια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα περιστατικά σχετίζονται κυρίως με καραμπίνες και δίκανα των οποίων οι άδειες είχαν λήξει και δεν ανανεώθηκαν.

Σε πολλές από τις υποθέσεις η Δικαιοσύνη προχώρησε σε κατάσχεση και δίωξη των όπλων, με επακόλουθη παράδοση σε αρμόδιες υπηρεσίες. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση επικυρώθηκε επιπλέον η δήμευση και η απόδοση όπλου στις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω ληγμένης άδειας. Ωστόσο, αρκετές δίκες ολοκληρώθηκαν με αθωωτικές αποφάσεις, κυρίως επειδή δεν προέκυψε δόλος, στοιχείο που αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο του αδικήματος.

«τα όπλα δεν είναι μακαρόνια, να τα έχουμε στο ντουλάπι μας»

Η παρατήρηση αυτή, που αποδόθηκε στην εισαγγελέα της Έδρας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ανέδειξε με εμφατικό τρόπο την επιφυλακτικότητα της Δικαιοσύνης απέναντι στην απρόσεκτη ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένη κατοχή όπλων. Η φράση χρησίμευσε ως υπενθύμιση ότι η κατοχή όπλων διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις ασφάλειας και νομιμότητας.

Πολλοί από τους κατηγορούμενους ισχυρίστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου ότι επρόκειτο για παλιά οικογενειακά όπλα, με συναισθηματική αξία, που είχαν πάψει να χρησιμοποιούνται. Η έλλειψη πρόθεσης παραβίασης της νομοθεσίας αποτέλεσε συχνά κεντρικό επιχείρημα στις υπερασπίσεις, με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνεται σε όλα τα περιστατικά το απαιτούμενο στοιχείο του δόλου.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Η μαζική εκδίκαση δεκάδων υποθέσεων μέσα σε μία ημέρα επισημαίνει δύο βασικά ζητήματα για την τοπική κοινωνία: πρώτον, την ύπαρξη πληθώρας όπλων με ληγμένες άδειες στην κυκλοφορία· δεύτερον, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες και αρχές ως προς τη διαχείριση και την νομική αξιολόγηση τέτοιων περιπτώσεων.

Για τους κατοίκους των Χανίων, η υπόθεση φέρνει στην επιφάνεια πρακτικά ερωτήματα: πώς και πότε πρέπει να ανανεώνονται οι άδειες κυνηγετικών όπλων, ποιες είναι οι συνέπειες της παράλειψης και ποιες υπηρεσίες πρέπει να ενημερώσουν ή να επισκεφθούν όσοι κατέχουν παλιά όπλα. Η παράδοση των κατασχεμένων όπλων στις Ένοπλες Δυνάμεις αναδεικνύει επίσης τη διαδικασία διαχείρισης των όπλων που αποσύρονται από την ιδιωτική κατοχή.

Αριθμός υποθέσεων: 52

Τύπος όπλων: κυρίως καραμπίνες και δίκανα

και Συνήθη αποτελέσματα: κατάσχεση, δήμευση, παράδοση σε Ένοπλες Δυνάμεις, σε κάποιες περιπτώσεις αθώωση

Τα τοπικά δικαστήρια έχουν ασχοληθεί με ομαδικές παραπομπές και τις προηγούμενες εβδομάδες, γεγονός που δείχνει μία συστηματική προσέγγιση των αρχών για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων. Η επανάληψη τέτοιων υποθέσεων υποδηλώνει ότι το ζήτημα δεν είναι μεμονωμένο αλλά επηρεάζει τμήμα της τοπικής κοινότητας των κυνηγών και των κατόχων όπλων.

Πρόβλημα Συνέπεια Ληγμένες άδειες όπλων Κατάσχεση, δήμευση, δικαστική διαδικασία Έλλειψη δόλου σε πολλές υποθέσεις Αθώωση ή ελαφρύτερες κυρώσεις

Για τους πολίτες που διαθέτουν κυνηγετικά όπλα, η υπόθεση αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης ελέγχου της νομιμότητας των αδειών και τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ασφαλή φύλαξη ή την απόσυρση όπλων. Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους φορείς και τους πολίτες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες νομικές επιπλοκές στο μέλλον.

Η συνέχεια της υπόθεσης και η αξιολόγηση των πρακτικών που θα προταθούν από δικαστικές και διοικητικές αρχές αναμένεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την τοπική κοινότητα των Χανίων, όπου τα κυνηγετικά όπλα αποτελούν μέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν αυστηρή νομική και ασφαλιστική διαχείριση.