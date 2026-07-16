Σοβαρή απόπειρα αυτοκτονίας ηλικιωμένου στον Δήμο Κισάμου: 81χρονος νοσηλεύεται μετά από πυροβολισμό

Το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά ένας 81χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του στον Δήμο Κισάμου και μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

Ένα σοβαρό περιστατικό που απασχολεί την τοπική κοινότητα

Τη νύχτα της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, σημειώθηκε στα Χανιά ένα περιστατικό με σοβαρό τραυματισμό ηλικιωμένου, όταν ένας άνδρας 81 ετών έδωσε τέλος στη ζωή του, κατά δήλωση των αρχικών πληροφοριών, με χρήση καραμπίνας. Το γεγονός έλαβε χώρα σε περιοχή του Δήμου Κισάμου και κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πριν από την πράξη ο 81χρονος απέστειλε γραπτό μήνυμα σε φίλο του. Ο παραλήπτης του μηνύματος ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισάμου να μεταβούν στο σπίτι όπου εντόπισαν τον άνδρα βαριά τραυματισμένο και χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο: Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων , όπου νοσηλεύεται.

Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου στο , όπου νοσηλεύεται. Προανακριτική διερεύνηση: Το περιστατικό εξετάζεται από το Α.Τ. Κισάμου.

Το περιστατικό εξετάζεται από το Α.Τ. Κισάμου. Κοινωνικές επιπτώσεις: Το γεγονός έχει εγείρει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη ηλικιωμένων και την έγκαιρη παρέμβαση σε περιστατικά αυτοκτονικού κινδύνου.

Για κατοίκους και συγγενείς, τέτοια συμβάντα αναδεικνύουν την ανάγκη έγκαιρης επικοινωνίας με υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Η περίπτωση αυτή δείχνει επίσης τη σημασία του ρόλου των φίλων και γειτόνων που, ενημερώνοντας τις Αρχές, μπορούν να συμβάλουν στην ταχεία ανταπόκριση.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία Τετάρτη 15/07 Ηλικία 81 ετών Τοποθεσία Περιοχή του Δήμου Κισάμου, Χανιά Αντίδραση Κλήση στις Αρχές από φίλο του θύματος – επέμβαση Α.Τ. Κισάμου

Η υπόθεση παραμένει σε στάδιο προανάκρισης και οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει επιπλέον λεπτομέρειες. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους λόγους της πράξης ή την πορεία της υγείας του τραυματία πέρα από τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Σε κοινωνικό επίπεδο, αξίζει να υπενθυμίσουμε διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων ψυχικής υγείας: ιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, τοπικά κέντρα υγείας και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η έγκαιρη επικοινωνία με αυτές τις δομές είναι κρίσιμη σε περιστατικά όπου υπάρχουν ενδείξεις αυτοκτονικού κινδύνου.

Η τοπική κοινωνία του Κισάμου παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση του 81χρονου και τα αποτελέσματα της προανάκρισης.