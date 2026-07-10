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Αστυνομικό Παλαιόχωρα Χανιά

Σύλληψη στην Παλαιόχωρα: 26χρονη που συνδέεται με τις εκρήξεις στη Θεσσαλονίκη

Η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε στην Παλαιόχωρα 26χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα ήταν υπό παρακολούθηση και είχε ταξιδέψει στην Κρήτη προσποιούμενη τουρίστρια.

Από Μυρσίνη Γαλάνη Ανταποκρίτρια IA στα Χανιά

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Σύλληψη στην Παλαιόχωρα: 26χρονη που συνδέεται με τις εκρήξεις στη Θεσσαλονίκη
©Εικονογράφηση AI Μυρσίνη Γαλάνη / showtimecy.com

Συνελήφθη στην Παλαιόχωρα γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις φονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Στην Παλαιόχωρα συνελήφθη σήμερα από την Αντιτρομοκρατική μια 26χρονη, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στις εκρήξεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η νεαρή είχε ταξιδέψει στην Κρήτη, εμφανιζόμενη ως τουρίστρια, ενώ οι Αρχές την παρακολουθούσαν ήδη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έρευνες είχαν ταυτοποιήσει την 26χρονη και τον σύντροφό της από βιντεοληπτικό υλικό τοπικών καμερών. Το υλικό δείχνει ότι βρέθηκε το 24ωρο πριν την έκρηξη κοντά στο σημείο της επίθεσης και ότι προέβη σε κατόπτευση του χώρου. Οι Αρχές είχαν θέσει σε παρακολούθηση τις κινήσεις της και γνώριζαν τις μετακινήσεις της στην Κρήτη.

«παρίστανε την τουρίστρια που κάνει διακοπές»

Φτάνοντας στα Χανιά, η 26χρονη κατευθύνθηκε στην πολυσύχναστη περιοχή της Παλαιόχωρας, όπου και εντοπίστηκε από την Αντιτρομοκρατική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστή στις Αρχές από προηγούμενη σύλληψη. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν επίσης σε συλλογή αποτυπωμάτων από το διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη όπου διέμεναν το ζευγάρι.

Οι δύο βασικοί ύποπτοι θεωρούνται φυσικοί αυτουργοί της εμπρηστικής επίθεσης και, κατά πληροφορίες, φιλοξενήθηκαν από τρίτο πρόσωπο —ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου έμειναν— όσο προετοίμαζαν την επίθεση. Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και της δεύτερης ομάδας η οποία φέρεται να σχεδίασε και εκτέλεσε τις υπόλοιπες επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια πολιτικών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

  • Τόπος σύλληψης: Παλαιόχωρα, Χανιά
  • Ηλικία κυρίου υπόπτου στη συγκεκριμένη σύλληψη: 26 ετών (γυναίκα)
  • Σύνδεση με Θεσσαλονίκη: ταυτοποιήθηκε από κάμερες και θεωρείται ότι έκανε κατόπτευση πριν την έκρηξη

Η παρουσία της υπό παρακολούθηση ύποπτης σε τουριστική περιοχή της περιοχής μας εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια και την επιτήρηση φυγής υπόπτων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Τοπικοί φορείς δεν έχουν ανακοινώσει επίσημες απόψεις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τις συλλήψεις σε συντονισμό με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Επίπεδο Στοιχεία
Υπόπτοι 26χρονη (συνελήφθη στην Παλαιόχωρα), 29χρονος (συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη), 1ος ιδιοκτήτης σπιτιού (φιλοξένησε τους υπόπτους)
Ενέργειες Αρχών Ταυτοποίηση από καμερες, παρακολούθηση, συλλογή αποτυπωμάτων, συλλήψεις

Καθώς η υπόθεση αφορά σοβαρές επιθέσεις με απώλεια ανθρώπινης ζωής, οι πολίτες καλούνται να εμπιστεύονται τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών και να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. Οι τοπικές υπηρεσίες ασφάλειας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα επηρεάσει και την εικόνα του τουρισμού στην περιοχή βραχυπρόθεσμα, καθώς η σύλληψη έγινε σε δημοφιλή ζώνη επισκεπτών. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω απειλές.

Σχετικά θέματα Αντιτρομοκρατική

Πηγές

Μυρσίνη Γαλάνη
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