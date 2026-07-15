Καθίζηση και διαρροή σε δρόμο του Κουμπέ στα Χανιά: κάτοικοι ζητούν άμεση αυτοψία

Κατοίκοι του Κουμπέ καταγγέλλουν καθίζηση οδοστρώματος και αναβλύζον νερό στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως μετά από εργασίες σύνδεσης νέου κτιρίου, και ζητούν επείγουσα παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Προβληματική επιφάνεια και διαρροή ύδατος στον Κουμπέ

Κάτοικοι της συνοικίας Κουμπές στα Χανιά καταγγέλλουν εμφάνιση καθίζησης και διαρροής νερού στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, λίγες ημέρες μετά τις εργασίες σύνδεσης νέου κτιρίου στο τοπικό δίκτυο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το σημείο ασφαλτοστρώθηκε μετά την επέμβαση, ωστόσο από την επόμενη μέρα παρατηρήθηκε πρόβλημα στην επιφάνεια του δρόμου και αναβλύζει νερό από τη ρωγμή.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για δύο βασικά ζητήματα: την ενδεχόμενη απώλεια νερού και τον κίνδυνο για την ασφάλεια οδηγών και πεζών λόγω της καθίζησης. Παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αναφέρουν, δεν έχει γίνει ακόμη αυτοψία στο σημείο.

Τοποθεσία: Οδός Εθνικής Αντιστάσεως, Κουμπές (Χανιά)

Οδός Εθνικής Αντιστάσεως, Κουμπές (Χανιά) Αίτιο: Εργασίες σύνδεσης νεόδμητου κτιρίου με το δίκτυο

Εργασίες σύνδεσης νεόδμητου κτιρίου με το δίκτυο Απόκριση κατοίκων: Αίτημα για άμεση επίσκεψη και αποκατάσταση

Η κατάσταση απαιτεί τεχνική εκτίμηση για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιφανειακή καθίζηση λόγω κακής στρώσης ασφαλτόστρωσης ή για υποκείμενο πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης. Σε περίπτωση που υπάρχει συνεχιζόμενη διαρροή, υπάρχει και οικονομική αλλά και περιβαλλοντική επίπτωση από την απώλεια νερού.

Στοιχείο Περιγραφή Οδός Εθνικής Αντιστάσεως Γειτονιά Κουμπές Ζητούμενη ενέργεια Άμεση αυτοψία και αποκατάσταση

Για τους κατοίκους της περιοχής η ταχεία παρέμβαση είναι κρίσιμη: μία καθυστέρηση μπορεί να επιδεινώσει τη βλάβη και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη έκταση ασφάλειας ή σε αυξημένες απώλειες πόσιμου νερού. Ειδικά οι οδηγοί που κινούνται καθημερινά στην οδό και τα κοντινά σχολεία πρέπει να ενημερωθούν για πιθανούς κινδύνους έως ότου ολοκληρωθεί η τεχνική εκτίμηση και οι απαραίτητες εργασίες.

Συνιστάται οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΥΑ Χανίων και δημοτική τεχνική υπηρεσία) να πραγματοποιήσουν άμεσα αυτοψία, να ελέγξουν την ακεραιότητα του αγωγού ύδρευσης και των υποδομών και, εφόσον χρειαστεί, να διασφαλίσουν προσωρινή σήμανση και αποκλεισμό του σημείου για την αποτροπή ατυχημάτων.

Η τοπική κοινωνία αναμένει ενημέρωση για τα επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.