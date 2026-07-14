Παλαιόχωρα: Λιμενικός σταθμός σε οριακή κατάσταση — προειδοποιεί η Ένωση Προσωπικού

Η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Δυτικής Κρήτης προειδοποιεί ότι ο Λιμενικός Σταθμός Παλαιόχωρας κινδυνεύει να λειτουργεί με υποστολή κατά τη θερινή περίοδο, καθώς η υποστελέχωση φτάνει το <strong>50%</strong> και αυξάνονται οι απαιτήσεις λόγω μεταναστευτικών ροών και τουρισμού.

Προειδοποίηση για τη λειτουργία του Λιμενικού σταθμού

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιχειρησιακές συνθήκες στη νότια Κρήτη, μετά από επίσκεψη στο Λιμενικό Σταθμό Παλαιόχωρας και στα πλωτά μέσα ΠΛΣ 609 και ΠΛΣ 617. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο σταθμός σηκώνει μεγάλο βάρος της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στον νομό Χανίων και ότι η υποστελέχωση αναμένεται να φθάσει στο 50% λόγω επικείμενων μεταθέσεων.

Τα σημερινά δεδομένα, σύμφωνα με την Ένωση, συνδυάζουν τρεις βασικούς παράγοντες που επιβαρύνουν το προσωπικό: την αύξηση των αποβιβάσεων μεταναστών στην περιοχή, τη μεγάλη θερινή τουριστική κίνηση και την έλλειψη επαρκούς αριθμού στελεχών και μέσων. Ως αποτέλεσμα, το μόνιμο προσωπικό θα μπορεί στο αμέσως επόμενο διάστημα να καλύπτει μόνον οριακά τις βάρδιες.

«Ο Λιμενικός Σταθμός Παλαιόχωρας σηκώνει σήμερα μεγάλο βάρος της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στον Νομό Χανίων… η υποστελέχωση θα αγγίζει πλέον το 50%.»

Η περιοχή ευθύνης του σταθμού περιλαμβάνει, εκτός από την παραλιακή ζώνη της Παλαιόχωρας, και την νήσο Γαύδο, μαζί με το τοπικό Λιμενικό Φυλάκιο που υπάγεται διοικητικά στην Παλαιόχωρα. Το γεγονός αυτό αυξάνει την έκταση των καθημερινών αναγκών και τις απαιτήσεις σε περιπολίες και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Επισκέψεις: προεδρείο Ένωσης στον Λιμενικό Σταθμό και στα πλωτά ΠΛΣ 609, ΠΛΣ 617.

Κύριο πρόβλημα: συνδυασμός μεταναστευτικών ροών και θερινής τουριστικής κίνησης.

Εκτίμηση υποστελέχωσης: 50% με επικείμενες μεταθέσεις.

Οι συνέπειες για την τοπική κοινωνία είναι πολλαπλές: ενδεχόμενη καθυστέρηση σε επιχειρήσεις διάσωσης και αποβιβάσεων, μειωμένη επιτήρηση στις πολυσύχναστες παραλίες και πιθανή επιβάρυνση των υπηρεσιών όταν οι ανάγκες αυξηθούν κατά τις κορυφαίες εβδομάδες της τουριστικής περιόδου. Επίσης, οι τοπικές υποδομές και οι φορείς έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να κληθούν να καλύψουν κενά που απορρέουν από την αποδυνάμωση του Λιμενικού σταθμού.

Στοιχείο Πληροφορία Λιμενικός Σταθμός Παλαιόχωρα Πλωτά μέσα που ελέγχθηκαν ΠΛΣ 609, ΠΛΣ 617 Εκτίμηση υποστελέχωσης 50% Περιλαμβανόμενη περιοχή Γαύδος (Λιμενικό Φυλάκιο)

Η Ένωση ζητά άμεσο επιχειρησιακό σχεδιασμό και ενίσχυση του προσωπικού, καθώς και διπλά πληρώματα στα πλωτά μέσα και παρουσία Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης στη νότια Κρήτη. Το αίτημα αποτυπώνει την ανάγκη για μέτρα που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών κατά την τουριστική περίοδο και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Το τοπικό κοινό και οι φορείς της Παλαιόχωρας παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ αναμένονται ενέργειες από τις αρμόδιες διοικητικές και πολιτικές αρχές για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος προτού επιδεινωθεί περαιτέρω η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στην περιοχή.