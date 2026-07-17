Επίθεση με ψαλίδι στα Φαλάσαρνα: 65χρονος στο νοσοκομείο, 55χρονος αναζητείται

Ένας 65χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στα χέρια στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από συμπλοκή με ιδιοκτήτη ποιμνίου στα Φαλάσαρνα. Ο δράστης αναζητείται.

Αιματηρό επεισόδιο σε αγροτική έκταση στα Φαλάσαρνα

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Κίσσαμο, όταν ένας 65χρονος ιδιοκτήτης χωραφιού διαπίστωσε ότι περίπου 150 πρόβατα είχαν εισέλθει στον αγρό του και προκάλεσαν ζημιές. Σε έλεγχο που έκανε στην περιοχή βρήκε μέσα σε όχημα τον 55χρονο ιδιοκτήτη των ζώων, με τον οποίο ήρθαν σε αντιπαράθεση.

Κατά τη διάρκεια της λογομαχίας, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να έβγαλε ένα ψαλίδι κουράς και να επιτέθηκε στον 65χρονο. Ακολούθησε συμπλοκή όπου ο τελευταίος τραυματίστηκε στα χέρια, προσπάθησε να αμυνθεί και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα.

Ο άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την επίθεση τράπηκε σε φυγή και προς το παρόν αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση ερευνάται για το ακριβές αιτιολογικό της συμπλοκής και για την πιθανή ποινική ευθύνη του δράστη.

Για τους κατοίκους της περιοχής το επεισόδιο έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα: εκτός από τον τραυματισμό, υπάρχουν ανησυχίες για την προστασία ιδιοκτησιών και τις οικονομικές απώλειες από τις αγροζημιές, καθώς και για την παρουσία ανεξέλεγκτων ζώων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Τοποθεσία: Φαλάσαρνα, Κίσσαμος

Φαλάσαρνα, Κίσσαμος Θύμα: άνδρας 65 ετών, τραύματα στα χέρια

άνδρας 65 ετών, τραύματα στα χέρια Φερόμενος δράστης: άνδρας 55 ετών, αναζητείται

άνδρας 55 ετών, αναζητείται Ζημιές: περίπου 150 πρόβατα σε χωράφι

περίπου 150 πρόβατα σε χωράφι Αποτέλεσμα: φροντίδα στο Νοσοκομείο Χανίων, ράμματα

Το συμβάν αναδεικνύει και ευρύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην περιοχή: την ανάγκη οριοθέτησης βοσκοτόπων, την ασφαλιστική κάλυψη για αγροτικές ζημιές και τον τρόπο με τον οποίο επιλύονται ιδιωτικές διαφορές που συχνά οδηγούν σε εντάσεις μεταξύ γειτόνων.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 15/7 Θέση Φαλάσαρνα, αγροτική έκταση Αριθμός ζώων περίπου 150 πρόβατα Κύρια ζητήματα αγροζημιές, τραυματισμός, φυγή δράστη

Οι κάτοικοι της Κισσάμου και των γύρω οικισμών καλούνται, σε περίπτωση που διαθέτουν πληροφορίες για την ταυτότητα ή τη διαμονή του 55χρονου, να επικοινωνήσουν με το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, οι τοπικές αρχές και οι συλλογικοί φορείς της υπαίθρου καλούνται να εξετάσουν μέτρα πρόληψης, όπως καλύτερος χαρακτηρισμός βοσκοτόπων και αυστηρότερος έλεγχος για την προστασία των καλλιεργειών.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν συλλήψεις ή νέες εξελίξεις.