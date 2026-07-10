Χρ. Σπίρτζης αρνείται την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: αμφισβήτηση εσωτερικών επιλογών και πολιτικής ταυτότητας

Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος δηλώνει ότι δεν θα αναλάβει την κοινοβουλευτική έδρα Ανατολικής Αττικής μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου, επικαλούμενος διαφωνίες με την ηγεσία και την πολιτική πρακτική του κόμματος.

Ο Χρήστος Σπίρτζης ανακοίνωσε ότι δεν θα αποδεχθεί την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής, η οποία προέκυψε από την παραίτηση του βουλευτή Γιώργου Καραμέρου. Η δήλωση, που έγινε με ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, καταγράφεται ως σημαντική εξέλιξη για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και για τη σύνθεση των κομματικών δυνάμεων στην αντιπολίτευση.

Ποιοι είναι οι λόγοι της άρνησης

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Σπίρτζης επικαλείται την προσωπική του στάση απέναντι στην πολιτική και την άρνηση να συμμετάσχει σε «πολιτικές συσπειρώσεις» που, κατά την εκτίμησή του, έχουν απομακρυνθεί από τις αρχικές αξίες και διεκδικήσεις. Επιπλέον, εκφράζει κριτική προς στελέχη του κόμματος που στήριξαν τη σημερινή ηγεσία, καθώς και προς τη στάση προσωπικοτήτων που συνδέονται με την αστυνομία και τον Αλέξη Τσίπρα — στοιχεία που θέτουν στο επίκεντρο το ζήτημα της εσωτερικής συνοχής.

«Δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε ένα πολιτικό τσίρκο [...] Δεν μπορούσα να συνεχίσω την συμπόρευση μου, με μια ηγετική ομάδα, που στο σύνολο της συνεργάστηκε και στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη»

Συνεπακόλουθα και πολιτικό πλαίσιο

Η άρνηση αποδοχής έδρας από βουλευτή με διαδρομή και επιρροή στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναδεικνύει τρεις κρίσιμες επιπτώσεις:

Σήμα εσωτερικής ρήξης προς την ηγεσία και τα όργανα που χειρίζονται τις επιλογές στελέχωσης.

προς την ηγεσία και τα όργανα που χειρίζονται τις επιλογές στελέχωσης. Πολιτικό κενό στην εκπροσώπηση της Ανατολικής Αττικής, με πιθανές συνέπειες στη διαχείριση τοπικών και κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών.

στην εκπροσώπηση της Ανατολικής Αττικής, με πιθανές συνέπειες στη διαχείριση τοπικών και κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών. Συζήτηση περί ηθικής και αξιοπρέπειας στον δημόσιο βίο, όπως την διατυπώνει ο ίδιος, με αναφορές σε επαγγελματική ταυτότητα και αποφυγή «συμβιβασμών».

Δήλωση και ιδεολογική αναφορά

Στην ανάρτησή του ο κ. Σπίρτζης υπενθυμίζει ότι διατηρεί επάγγελμα ως μηχανικός και προσδιορίζει την πολιτική ως δημόσια δέσμευση, όχι επάγγελμα. Με αυτή την αναφορά θέτει σε πρώτο πλάνο την έννοια της προσωπικής αξιοπρέπειας απέναντι σε πολιτικές τακτικές που, κατά την κρίση του, αποδυναμώνουν την πολιτική ουσία. Η δημόσια τοποθέτηση περιλαμβάνει ευθείες αιχμές για «μικροκομματικούς τακτικισμούς» και για «προσωπικές στρατηγικές» που υπερτερούν έναντι του συλλογικού στόχου για αλλαγή κυβέρνησης.

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Επιπτώσεις για το κόμμα και το πολιτικό σκηνικό

Η δημόσια ρήξη αναμένεται να πυροδοτήσει συζητήσεις για την οργανωτική συγκρότηση και την πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ειδικά ενόψει περιόδων όπου η αντιπολιτευτική στρατηγική απαιτεί ενιαία παρουσία. Παράλληλα, η κίνηση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από πολιτικούς αντιπάλους ως ένδειξη διασπάσεων, ενώ στο εσωτερικό ανοίγει η συζήτηση για το πώς θα καλυφθεί η κενή έδρα και ποιοι μηχανισμοί επιλογής εφαρμόζονται.

Η απόφαση του κ. Σπίρτζη καταγράφεται ως ένα έμπρακτο μήνυμα περί προσωπικής και πολιτικής αυτονομίας απέναντι σε πρακτικές που κρίνει ανεπίτρεπτες, χωρίς όμως να ορίζει με σαφήνεια την επόμενη συλλογική ή ατομική του πολιτική κίνηση.