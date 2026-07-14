Σύλληψη δύο νεαρών στη Φλώρινα για κλοπή από εταιρία — κατασχέθηκαν χρήματα και ναρκωτικά

Δύο άνδρες, 21 και 25 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μετά από διάρρηξη σε ιδιωτική επιχείρηση στη Φλώρινα. Στις έρευνες βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες χρηματικά ποσά και κατασχέθηκαν ναρκωτικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την πράξη.

Επιχειρήθηκε άμεση εξιχνίαση και επιστροφή μέρους των κλοπιμαίων

Συνελήφθησαν χθες (13-07-2026) στη Φλώρινα δύο ημεδαποί, ηλικίας 21 και 25 ετών, μετά από επιχειρησιακή έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας υπηρεσίας. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για κλοπή από εταιρία και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την προανακριτική εκτίμηση, προχθές (12-07-2026) τις πρώτες πρωινές ώρες οι δύο νεαροί εισήλθαν σε ιδιωτική επιχείρηση που συνιδιοκτείται από μία 52χρονη και έναν 57χρονο, παραβιάζοντας παράθυρο. Από την έρευνα προέκυψε ότι αφαιρέθηκε συνολικά χρηματικό ποσό άνω των 23.000 ευρώ.

Κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων και αξιοποίησης στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν και εντοπίσθηκαν οι δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα. Κατά τις έρευνες σε οικίες και σε όχημα του 25χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

15.450 ευρώ σε μετρητά, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους

ευρώ σε μετρητά, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους 1,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας

γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας είδη ρουχισμού και υπόδησης που, σύμφωνα με το πόρισμα της αστυνομίας, φορούσαν οι δράστες κατά την τέλεση της κλοπής

διαρρηκτικό εργαλείο (λοστός) και φακός κεφαλής

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες της πράξης και τυχόν επιπλέον εμπλοκή τρίτων.

Στοιχείο Ποσότητα / Παρατήρηση Αρχικό ποσό που αφαιρέθηκε 23.000 ευρώ (άνω του ποσού) Αποδοθέν ποσό στους ιδιοκτήτες 15.450 ευρώ Κατασχεθείσα ναρκωτική ουσία 1,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα)

Για τους κατοίκους της Φλώρινας η υπόθεση επισημαίνει δύο κρίσιμα σημεία: πρώτον, την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας στις επιχειρήσεις, ιδίως σε νυχτερινές ώρες, και δεύτερον, τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικές υπηρεσίες αξιοποιούν τα ευρήματα και τις πληροφορίες για ταχεία εξιχνίαση. Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων μπορούν να ενημερωθούν από την Αστυνομία για προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας.

Η έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και για τυχόν πρόσθετες κατηγορίες που ενδέχεται να προκύψουν.