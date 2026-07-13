Διεθνής χορευτική βραδιά στο Νέο Πάρκο: οι «Ρυθμοί του Κόσμου» έφεραν την παράδοση κοντά στο κοινό

Μια πολυπληθής βραδιά στο Νέο Πάρκο Φλώρινας ένωσε τοπικά και ξένα χορευτικά σχήματα, δίνοντας διεθνή χαρακτήρα στην πόλη και ενισχύοντας την πολιτιστική της εικόνα.

Διεθνής συνάντηση χορών και παραδόσεων στη Φλώρινα

Το Σάββατο 11 Ιουλίου το Νέο Πάρκο Φλώρινας γέμισε θεατές για την παράσταση «Ρυθμοί του Κόσμου», μια διοργάνωση με έντονο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η εκδήλωση, υπό την αιγίδα του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «Λυγκηστές» και με συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας), παρουσίασε χορούς και μουσικές από διάφορα σημεία του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τη Φλώρινα ως χώρο συνάντησης πολιτισμών.

Στη σκηνή συμμετείχαν τόσο τοπικά όσο και διεθνή σύνολα: το Σωματείο «Λυγκηστές Φλώρινας» και η Ακαδημία «Λυγκηστές Γλυφάδας», η μεξικανική Esquela De Danza Ana Carrillo από την Πόλη του Μεξικού και η αυστραλιανή Σχολή «ΜΑΝΑΣΗΣ» από τη Μελβούρνη, με τη δυναμική παρουσία νέων της ελληνικής ομογένειας.

Σχήμα Χώρα/Προέλευση Λυγκηστές Φλώρινας Φλώρινα, Ελλάδα Λυγκηστές Γλυφάδας Αττική, Ελλάδα Esquela De Danza Ana Carrillo Πόλη του Μεξικού Σχολή «ΜΑΝΑΣΗΣ» Μελβούρνη, Αυστραλία

Οι παραστάσεις συνδύασαν παραδοσιακές φορεσιές, χορογραφίες και ζωντανούς ήχους, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό πρόγραμμα που κέρδισε το κοινό. Η ανταπόκριση ήταν θερμή, με πολλές στιγμές που προκάλεσαν θερμό χειροκρότημα και συγκίνηση στους θεατές.

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. των «Λυγκηστών», Γιάννης Κωνσταντίνου. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο βουλευτής Σταύρος Παπασωτηρίου, ο αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Τάσκας και ο αντιδήμαρχος Φλώρινας Νίκος Ιωάννου, αναδεικνύοντας την υποστήριξη των τοπικών φορέων προς πρωτοβουλίες πολιτιστικής εξωστρέφειας.

Διεθνής διάσταση : Συμμετοχές από Μεξικό και Αυστραλία προσέδωσαν διεθνές ενδιαφέρον.

: Συμμετοχές από Μεξικό και Αυστραλία προσέδωσαν διεθνές ενδιαφέρον. Τοπική συμμετοχή : Οι Λυγκηστές Φλώρινας ανέλαβαν τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και παρουσίαση.

: Οι Λυγκηστές Φλώρινας ανέλαβαν τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και παρουσίαση. Προβολή και τουρισμός: Η εκδήλωση ενισχύει την εικόνα της Φλώρινας ως πόλης πολιτισμού και ανοιχτής σε διεθνείς συνεργασίες.

Για τους κατοίκους της περιοχής η βραδιά είχε διπλή σημασία: πρώτον, αποτέλεσε ευκαιρία επαφής με ζωντανές παραδόσεις από άλλες χώρες και, δεύτερον, προσέφερε πλατφόρμα για τους τοπικούς χορευτές ώστε να αναδείξουν το έργο και την τεχνογνωσία τους σε ευρύτερο κοινό. Η συμμετοχή σχημάτων της ομογένειας υιοθέτησε και συμβολικό χαρακτήρα, ενισχύοντας δεσμούς με την ελληνική διασπορά.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από φωτογραφικό υλικό που καταγράφει τις εμφανίσεις και τις ενδυματολογικές λεπτομέρειες των σχημάτων, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ποικίλα προγράμματα που συνδύαζαν παράδοση και σύγχρονες ερμηνείες.

Η επιτυχία της βραδιάς αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και διεθνείς πολιτιστικούς εταίρους, στοιχείο που μπορεί να στηρίξει μελλοντικές πρωτοβουλίες προβολής της Φλώρινας σε ευρύτερα δίκτυα πολιτισμού και τουρισμού.