Δικογραφία στην Άρτα για απάτη μέσω αγγελίας πώλησης αγροτικού οχήματος

Η Αστυνομία της Άρτας σχημάτισε δικογραφία για απάτη μετά από καταγγελία άνδρα που κατέθεσε 3.080 ευρώ χωρίς να παραλάβει το αγροτικό όχημα.

Ερευνάται υπόθεση πλαστής αγγελίας και ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Άρτας σχημάτισε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής για υπόθεση απάτης που φέρεται να τελέστηκε τον Ιανουάριο, με τη μέθοδο της αγοραπωλησίας οχήματος μέσω αγγελίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, θύμα της υπόθεσης ήταν ένας άνδρας ο οποίος κατέθεσε 3.080 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, κατόπιν επικοινωνίας με άτομο που είχε αναρτήσει προσφορά πώλησης αγροτικού οχήματος.

Η συμφωνία πληρωμής πραγματοποιήθηκε αλλά η παράδοση του οχήματος δεν ολοκληρώθηκε και το αυτοκίνητο δεν παρελήφθη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία σχηματισμού της δικογραφίας και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας για περαιτέρω ενέργειες.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το γεγονός επισημαίνει το ρίσκο στις αγορές οχημάτων μέσω διαδικτυακών αγγελιών, ειδικά όταν προϋποτίθεται προπληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να έχει προηγηθεί φυσική επιθεώρηση ή ασφαλής διαδικασία παράδοσης-παραλαβής.

Ποσό που καταβλήθηκε: 3.080 ευρώ

3.080 ευρώ Τύπος οχήματος: αγροτικό

αγροτικό Χρονική περίοδος του γεγονότος: Ιανουάριος

Ιανουάριος Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση: Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας

Συχνά οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των υποψήφιων αγοραστών απαιτώντας προκαταβολή ή ολική πληρωμή πριν την παράδοση, χρησιμοποιώντας πλαστές φωτογραφίες ή ψευδείς αιτιάσεις για τον τόπο φύλαξης του οχήματος. Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν προφυλάξεις όταν συναλλάσσονται μέσω διαδικτύου.

Στοιχείο Πληροφορία Κατηγορία αδικήματος Απάτη Ποσό 3.080 € Μήνας Ιανουάριος Αρμόδια υπηρεσία Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας

Συστάσεις προς τους πολίτες:

Μην καταθέτετε σημαντικά ποσά πριν δείτε και ελέγξετε το όχημα ιδίοις όμμασι.

Χρησιμοποιείτε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και αποθηκεύετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και τις συναλλαγές.

Σε αμφίβολες περιπτώσεις επικοινωνήστε με την Αστυνομία ή την Τράπεζά σας πριν προχωρήσετε σε κατάθεση.

Η δικογραφία που συγκροτήθηκε θα παραδοθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας για την περαιτέρω διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη εγρήγορσης κατά τις ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες εντός του νομού.

Ραφαήλ Τσαγκαράκης, Ανταποκριτής Show Time CY — Άρτα