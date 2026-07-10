Δύο χρόνια μετά: αναμονή και ερωτήματα για τον οικισμό στη Φαρκαδόνα

Δύο χρόνια μετά την εξαγγελία για ανέγερση νέου οικισμού 100–150 κατοικιών στη Φαρκαδόνα οι κάτοικοι ζητούν σαφή ενημέρωση για την πρόοδο και τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Δέσμευση χωρίς συνέχεια

Στις αρχές Ιουλίου του 2024 από το Δημαρχείο της Φαρκαδόνας ανακοινώθηκε δημόσια η πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να προχωρήσει στην κατασκευή ενός νέου οικισμού για τους πληγέντες από το φαινόμενο Daniel. Δύο χρόνια μετά, δεν έχει προκύψει καμία επίσημη ενημέρωση που να τεκμηριώνει το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου, ούτε έχουν δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή αποφάσεις που να δεσμεύουν φορείς και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η απουσία ενημέρωσης δημιουργεί αβεβαιότητα σε δεκάδες οικογένειες που επλήγησαν από τις πλημμύρες και σε ευρύτερα στρώματα της τοπικής κοινωνίας. Η απόφαση περί ανέγερσης 100–150 κατοικιών ήταν σαφής στην αρχική εξαγγελία· ωστόσο δεν έχει υπάρξει δημόσια λογοδοσία για τις μεταβατικές ενέργειες (τοποθετήσεις γης, μελέτες, αδειοδοτήσεις, χρηματοδότηση).

Ερωτήματα προς την Περιφέρεια

Τα βασικά ζητήματα που χρήζουν απάντησης είναι συγκεκριμένα και άμεσα σχετιζόμενα με τη ζωή των πληγέντων:

Υπάρχει εγκεκριμένος χώρος για τον οικισμό και ποιος έχει την κυριότητα ή τη χρήση του;

Έχουν εκπονηθεί ή ανατεθεί οι απαιτούμενες μελέτες (πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές);

Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και οι πηγές χρηματοδότησης;

«εξήγγειλε την κατασκευή ενός νέου οικισμού 100–150 κατοικιών για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους»

Η παραπάνω φράση αποδίδει το περιεχόμενο της αρχικής δημόσιας εξαγγελίας. Από τότε, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για το αν η πρόταση προωθήθηκε σε επόμενο στάδιο ή εάν συναντήθηκε γραφειοκρατικά ή οικονομικά εμπόδια.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκη διαφάνειας

Για τη Φαρκαδόνα η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου δεν είναι απλά τεχνικό ζήτημα: αφορά την κοινωνική αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση γειτονιών, την τοπική αγορά εργασίας και τις υποδομές. Η καθυστέρηση ή η οριστική απόσυρση της δέσμευσης θα επιβαρύνει τους πληγέντες και την κοινωνική συνοχή. Η τοπική κοινωνία δικαιούται σαφή εικόνα για το αν και πώς προχωρά το έργο.

Ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας με τα δεδομένα που έχουν δημοσιοποιηθεί έως σήμερα και τα ανοικτά σημεία:

Στοιχείο Κατάσταση Ανακοινωθείσα κλίμακα 100–150 κατοικίες Ημερομηνία εξαγγελίας 9 Ιουλίου 2024 Δημόσια ενημέρωση μετά την εξαγγελία Καμία τεκμηριωμένη ανακοίνωση έως 10/7/2026

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια οφείλουν να δώσουν απαντήσεις για τα επόμενα βήματα. Η συστηματική ενημέρωση θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και θα επιτρέψει στους πληγέντες να προγραμματίσουν τη ζωή τους.

Για τους κατοίκους της Φαρκαδόνας, η απαίτηση είναι σαφής: δημόσια, τεκμηριωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για την τύχη της εξαγγελίας και τα επόμενα στάδια.