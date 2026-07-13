Δύο φωτιές σε Κρανίδι μέσα σε λίγες ώρες: ολοσχερώς καμένο Ι.Χ. και σοβαρές ζημιές σε κατοικία

Το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρανιδίου έσβησε δύο περιστατικά: πλήρης καταστροφή επιβατικού Ι.Χ. στην Κουβέρτα και φωτιά σε σπίτι από ξεχασμένο σκεύος στην κουζίνα. Οι ένοικοι είναι καλά και τα κατοικίδια διασώθηκαν.

Συνοπτικό ρεπορτάζ από το Κρανίδι

Δύο ξεχωριστά περιστατικά πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν με μεσοδιάστημα λίγων ωρών το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου ανάγκασαν το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρανιδίου να επέμβει άμεσα σε διαφορετικές περιοχές της δημοτικής ενότητας. Στην πρώτη περίπτωση καταστράφηκε ολοσχερώς επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή της Κουβέρτας, ενώ στη δεύτερη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κουζίνα.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ανθρώπων, ενώ οι πυροσβέστες διέσωσαν και κατοικίδια ζώα που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στην πληγωμένη από τον καπνό οικία.

Τι έγινε σε κάθε περιστατικό

Περιστατικό Τοποθεσία Συνέπεια Φλεγόμενο Ι.Χ. Κουβέρτα Το όχημα κάηκε ολοσχερώς Πυρκαγιά σε οικία Αστική περιοχή του Κρανιδίου Καταστροφή κουζίνας και εκτεταμένες ζημιές από καπνούς

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Φίλων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρανιδίου, το Ι.Χ. πήρε γρήγορα διαστάσεις και οι προσπάθειες κατάσβεσης δεν απέτρεψαν την ολοκληρωτική καταστροφή του. Στο δεύτερο συμβάν, η αιτία αποδίδεται σε αμέλεια — συγκεκριμένα σε ένα ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα.

Προειδοποιήσεις και πρακτικές συμβουλές για τους κατοίκους

Τα ξεχασμένα μαγειρικά σκεύη αποτελούν μία από τις πιο συχνές αιτίες αστικών πυρκαγιών.

Η τοποθέτηση και χρήση ενός πυροσβεστήρα στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη και να περιορίσει τις ζημιές αν χρησιμοποιηθεί άμεσα.

στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη και να περιορίσει τις ζημιές αν χρησιμοποιηθεί άμεσα. Σε περίπτωση κινδύνου καλείται άμεσα η Πυροσβεστική στα τηλέφωνα: 2754022199, 199 ή 112.

"Ένας πυροσβεστήρας στο σπίτι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη."

Για τους κατοίκους της Αργολίδας η διπλή επέμβαση αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για επαγρύπνηση, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες που αυξάνεται το φορτίο εργασιών στα σπίτια και οι θερμικές πηγές. Η έγκαιρη αντίδραση και η σωστή ενημέρωση μειώνουν τον κίνδυνο απωλειών και υλικών ζημιών.

Η τοπική Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πρέπει να προτεραιοποιείται η ανθρώπινη ζωή και η απομάκρυνση των ενοίκων και των ζώων, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να εξετάσουν την προμήθεια και συντήρηση ενός πυροσβεστήρα και την τοποθέτηση ανιχνευτών καπνού σε κατοικίες.

Το πλήρες χρονικό των συμβάντων και τυχόν πρόσθετες οδηγίες προς το κοινό θα ανακοινωθούν εφόσον ολοκληρωθούν οι τοπικές αναφορές και οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.