Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη σε βραχώδη περιοχή του κόλπου Ρασίου στη Σύρο

Μία γυναίκα περίπου 70 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο του κόλπου Ρασίου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ΕΚΑΒ, ναυαγοσώστες και στελέχη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Τραγική ανακάλυψη στην παραλία του Ρασίου

Πρωινό περιστατικό με θλιβερό τέλος σημειώθηκε το Σάββατο στον κόλπο Ρασίου της Σύρου, όταν μία γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα κλήθηκαν και έφθασαν στο σημείο οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας.

Στο περιστατικό επιδόθηκαν επαγγελματίες του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν την άτυχη γυναίκα στο ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατέβαλλαν εντατικές προσπάθειες εντός του οχήματος για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στην επιχείρηση συνεισέφεραν το ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με ναυαγοσώστες και στελέχη του Δήμου, που βοήθησαν στη μεταφορά της σορού. Η μεταφορά προς τη Βάρη πραγματοποιείται με σκάφος, όπου θα την παραλάβει και πάλι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και συντονισμού Παραλιών, Ιωάννης Βουτσίνος, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το γεγονός.

Τοποθεσία: κόλπος Ρασίου, Σύρος

κόλπος Ρασίου, Σύρος Ηλικία θύματος: περίπου 70 έτη

περίπου 70 έτη Υπηρεσίες που επενέβησαν: ΕΚΑΒ, ναυαγοσώστες Δήμου, στελέχη Δήμου

Για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής κοντά σε βραχώδεις ακτές και την σημασία της άμεσης ενημέρωσης των αρχών σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένων ή παροπλισμένων ατόμων. Η μεταφορά της σορού προς τη Βάρη και η συνέχεια της διαδικασίας στο νοσοκομείο είναι συμβατικές ενέργειες ώστε να ακολουθήσει η επίσημη ιατροδικαστική εξέταση και η κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων.

Στάδιο Ενέργεια Εντοπισμός Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του σε βραχώδες σημείο Άμεση αντίδραση Κλήση και επέμβαση ΕΚΑΒ, συμμετοχή ναυαγοσωστικού Δήμου Μεταφορά Με σκάφος προς Βάρη και στην συνέχεια με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Διερεύνηση Έρευνα από αρμόδιες αρχές για τα αίτια του περιστατικού

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εκδώσουν νεότερες ανακοινώσεις όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες διάσωσης παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στην παράκτια ζώνη.