Δυο παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων: «Σχώρα με» με ηπειρώτικα στοιχεία

Η παράσταση «Σχώρα με», βασισμένη σε διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου, παρουσιάζεται στις 17 και 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, με ελεύθερη είσοδο και υποχρεωτική προκράτηση. Σημαντικό τοπικό πολιτιστικό γεγονός στο πρόγραμμα του ΥΠΠΟ.

Δύο βραδιές θεάτρου και μουσικής στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων

Στις 17 και 18 Ιουλίου 2026 θα δοθούν δύο παραστάσεις της δουλειάς «Σχώρα με» στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων. Η παραγωγή, που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026», φέρνει στη σκηνή θεατρική και μουσική σύνθεση με υλικό από διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου και δίνει έμφαση σε βιώματα που αφορούν την ξενιτιά, την απώλεια και τις σχέσεις στον μικρόκοσμο του επαρχιακού σπιτιού.

Η παράσταση στηρίζεται σε λιτά σκηνικά και ζωντανή μουσική επί σκηνής, με αναφορές στην ηπειρώτικη μουσική παράδοση. Στο έργο εμφανίζονται δύο γυναικείοι χαρακτήρες οι οποίοι συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια και, μέσα από αφηγήσεις, τραγούδια και σιωπές, επιχειρούν να αναδιπλώσουν μνήμες και ανολοκλήρωτα συναισθήματα.

Συντελεστές της παραγωγής είναι:

Κείμενο: Σωτήρης Δημητρίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης

Μουσική σύνθεση και ηχητική δραματουργία: Τηλέμαχος Μούσας

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Χατούπη και Φελίς Τόπη

Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας και την οργάνωση παραγωγής της ΑΜΚΕ «Η Πάνδημος Ηώς». Η είσοδος στην εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού, ωστόσο απαιτείται υποχρεωτική προκράτηση και καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου.

Ημερομηνίες Ώρα έναρξης Είσοδος στον χώρο 17 & 18 Ιουλίου 2026 19:45 Είσοδος αρχαιολογικού χώρου: €5

Για πληροφορίες και προκρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr. Λόγω της μορφής του χώρου και του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η έγκαιρη προκράτηση κρίνεται απαραίτητη, ειδικά για κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν την παράσταση το ίδιο βράδυ.

Τοποθετώντας τη διοργάνωση στην τοπική πραγματικότητα, πρόκειται για μια ευκαιρία ενίσχυσης της πολιτιστικής ζωής της περιοχής και προσέλκυσης επισκεπτών στη Θεσπρωτία κατά την καρδιά του καλοκαιριού. Η επιλογή του αρχαιολογικού χώρου ως σκηνής συνδέει το σύγχρονο θεατρικό έργο με το ιστορικό περιβάλλον, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες μια παράσταση με τοπικό χρώμα και αναφορές στην ηπειρώτικη μουσική παράδοση.

Σημεία προσοχής για το κοινό:

Η παράσταση είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προκράτηση μέσω της ιστοσελίδας του θεσμού.

Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο ( €5 ).

). Η ώρα έναρξης είναι 19:45· συστάται άφιξη νωρίτερα λόγω πρόσβασης και θέσεων.

Η παρουσία τέτοιων πρωτοβουλιών στο δίκτυο του Υπουργείου Πολιτισμού ενισχύει τις τοπικές προσπάθειες ανάδειξης μνημείων και καλλιτεχνικών δράσεων. Η παράσταση «Σχώρα με» αναμένεται να προσελκύσει κατοίκους και επισκέπτες που αναζητούν πολιτιστικές εμπειρίες με τοπική αναφορά και μουσικό στοιχείο.