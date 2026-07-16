Μήνυμα του Α. Μπέζα μετά τις ευρωεκλογές: συνεργασία και «διόρθωση» για τη Θεσπρωτία

Ο υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Θεσπρωτίας Αντώνης Μπέζας σχολιάζει τα τοπικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών, συγχαίρει αυτοδιοικητικούς και ζητά «διόρθωση της πορείας» για την αποκατάσταση αδικιών.

Συγχαρητήρια προς αυτοδιοικητικούς και πολιτικό μήνυμα για τη συνέχεια

Ο υφυπουργός Υγείας και βουλευτής της Θεσπρωτίας, Αντώνης Μπέζας, τοποθετήθηκε δημόσια για τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών στην Περιφερειακή Ενότητα. Σε σύντομη δήλωση, επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας με τη νέα ή επανεκλεγμένη τοπική διοίκηση και έστειλε μήνυμα ότι από τη Θεσπρωτία δεν προέκυψε «ανατροπή», αλλά ανάγκη για διόρθωση της πορείας ώστε να αποκατασταθούν αδικίες στον αγώνα για την αποτροπή χειρότερων καταστάσεων.

«Θέλω πρώτα να συγχαρώ και δημόσια τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πιτούλη και τους τρεις Δημάρχους, τον κ. Λώλο, την κα Μπραΐμη και τον κ. Παππά ... Ευχαριστώ τους Θεσπρωτούς και τις Θεσπρωτές, που παρά τη δύσκολη συγκυρία, επαναβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία...»

Η αναφορά αυτή συνδυάζει δύο άξονες: την πολιτική ερμηνεία των εκλογικών αποτελεσμάτων και την πρόθεση για στενότερη συνεργασία μεταξύ κεντρικής πολιτικής εκπροσώπησης και τοπικών αρχών. Ο κ. Μπέζας ευχαρίστησε επίσης τους πολίτες της Θεσπρωτίας για την εμπιστοσύνη στο κόμμα του, επισημαίνοντας την ανάγκη συνέχισης των «σταθερών βημάτων» προς τα εμπρός για τη χώρα και την περιοχή.

Για τους κατοίκους του νομού, τα βασικά σημεία είναι πρακτικά: η δήλωση σηματοδοτεί προγραμματική διάθεση συνεργασίας με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς ηγέτες και υπόσχεται προσπάθεια διόρθωσης προβλημάτων που επισημάνθηκαν προεκλογικά. Η αναφορά σε «αδικίες» υποδηλώνει ότι η κεντρική εξουσία αναγνωρίζει εκκρεμότητες που αφορούν την περιοχή, χωρίς όμως να προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα ή χρονοδιαγράμματα στη σχετική ανακοίνωση.

Συνεργασία : δεσμεύσεις για συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους.

: δεσμεύσεις για συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους. Πολιτικό μήνυμα : όχι ανατροπή, αλλά ανάγκη διόρθωσης της πορείας.

: όχι ανατροπή, αλλά ανάγκη διόρθωσης της πορείας. Ευχαριστίες: αναγνώριση της στήριξης των πολιτών στη Νέα Δημοκρατία.

Στο τοπικό σκηνικό, τα ονόματα που αναφέρει η δήλωση—ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πιτούλης και οι δήμαρχοι κ. Λώλος, η κα Μπραΐμη και ο κ. Παππάς—είναι πλέον τα πρόσωπα αναφοράς για την εφαρμογή αυτής της συνεργασίας. Η εξέλιξη παραμένει αντικείμενο παρακολούθησης, καθώς οι πολίτες αναμένουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε θέματα καθημερινότητας και αναπτυξιακά έργα που αφορούν τη Θεσπρωτία.

Πρόσωπο Ρόλος Κ. Πιτούλης Αντιπεριφερειάρχης Κ. Λώλος Δήμαρχος Κα Μπραΐμη Δήμαρχος Κ. Παππάς Δήμαρχος

Η τοποθέτηση του κ. Μπέζα γίνεται σε κλίμα που ο ίδιος χαρακτήρισε ήπιο κατά την προεκλογική περίοδο και την εκλογική διαδικασία. Για τους θεσπρωτούς πολίτες, το ζητούμενο είναι να μεταφραστεί αυτό το κλίμα συνεργασίας σε απτά αποτελέσματα: βελτιώσεις υπηρεσιών, έργα υποδομής και αντιμετώπιση τοπικών αδικιών. Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν οι δηλούμενες προθέσεις θα συνοδευτούν από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.