Σε εξέλιξη δύο φωτιές γύρω από την Παραμυθιά — προληπτική απομάκρυνση με μήνυμα 112

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στις δύο εστίες αγροτοδασικής φωτιάς κοντά στην Παραμυθιά. Το 112 καλεί κατοίκους να απομακρυνθούν προς Καριώτη ενώ συνεχίζεται η ρίψη νερού από αέρος.

Έντονη κινητοποίηση σε Παραμυθιά για δύο μέτωπα πυρκαγιάς

Δύο παράλληλες εστίες σε αγροτοδασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς έχουν προκαλέσει ευρεία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων. Στο πεδίο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με στόχο να συγκρατηθούν οι φλόγες και να αποτραπεί η επέκταση προς οικισμούς.

Η Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης εξέδωσε μήνυμα 112 με οδηγία για προληπτική απομάκρυνση πολιτών από πλησιόχωρα σημεία προς την Καριώτη. Το περιεχόμενο του μηνύματος, όπως μεταδόθηκε επίσημα, αναφέρει:

"Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Καριώτη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών".

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, συμμετέχουν συνολικά 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, καθώς και εναέριες δυνάμεις: 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σημαντικός παράγοντας στη μάχη με τις φλόγες παραμένουν οι καιρικές συνθήκες και η μορφολογία του εδάφους. Η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο μετώπων, με μικρή χρονική διαφορά στην εμφάνισή τους, αυξάνει την πολυπλοκότητα της κατάσβεσης και επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση για ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Κύριος προσανατολισμός : αποτροπή εξάπλωσης προς κατοικημένες περιοχές.

: αποτροπή εξάπλωσης προς κατοικημένες περιοχές. Κράτος δραστηριοποίησης : επίγεια και εναέρια μέσα σε συντονισμό με την Περιφέρεια Ηπείρου.

: επίγεια και εναέρια μέσα σε συντονισμό με την Περιφέρεια Ηπείρου. Οδηγία προς κατοίκους: ακολουθείτε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και του 112.

Για τους κατοίκους της Παραμυθιάς και των γειτονικών οικισμών, οι πρακτικές ενέργειες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται είναι οι εξής: διατήρηση τηλεφώνου σε ετοιμότητα, αποφυγή κυκλοφορίας σε δρόμους που εξυπηρετούν τα πυροσβεστικά, έτοιμη όδευση απομάκρυνσης σε περίπτωση εντολής και απομάκρυνση οχημάτων από σημεία που μπορεί να παρεμποδίσουν τις επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τα μέσα που έχουν αναφερθεί ότι επιχειρούν στο πεδίο:

Πόροι Αριθμός Πυροσβέστες 48 Πεζοπόρα τμήματα 2 ομάδες (5η ΕΜΟΔΕ) Οχήματα 15 Αεροσκάφη 4 Ελικόπτερο 1

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κάθε νεότερη οδηγία από Πυροσβεστική, Αστυνομία ή Πολιτική Προστασία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους κατοίκους της περιοχής. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν μη αναγκαίες μετακινήσεις προς την ευρύτερη ζώνη της φωτιάς και να συνδράμουν με ψυχραιμία και συνεργασία ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στοιχεία και οι αριθμοί προέρχονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.